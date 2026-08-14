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Наталка Денисенко прийшла на власне весілля у піжамі: реакція мережі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталка Денисенко прийшла на розпис у святковій сорочці та халаті
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Денисенко пояснила, чому обрала домашній одяг для розпису

Українська акторка Наталка Денисенко вийшла заміж та вразила мережу своїм вбранням під час розпису. Артистка та її наречений, бізнесмен Юрій Ярошенко, прийшли до РАЦСу у піжамах. Про це розповідає «Главком» із посиланнм на допис зірки в Instagram.

Розпис Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка відбувся без свідків, на церемонії були присутні лише фотографки. Тож пара вирішила провести розпис лише для себе та обрала для події зручний та затишний одяг – піжами.

Наталка Денисенко прийшла на власне весілля у піжамі: реакція мережі (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

«На розпис зранку 8.08 ми прийшли в піжамах. Це був день для нас, і хотілося розслаблення, комфорту і затишку», – написала акторка.

Наталка Денисенко прийшла на власне весілля у піжамі: реакція мережі (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка Денисенко поділилася кадрами з церемонії розпису. Подружжя Ярошенків показалося в атласних піжамах. Наречена одягла білу сорочку з халатом із об'ємним пірʼям на рукавах, свій образ вона доповнила білими капцями, маскою для сну та весільним букетом.

Наталка Денисенко прийшла на власне весілля у піжамі: реакція мережі (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Водночас наречений був одягнений у чорну піжаму із сорочки та штанів.

Наталка Денисенко прийшла на власне весілля у піжамі: реакція мережі (фото) фото 4
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

У мережі на образи наречених реагували по-різному. Деякі користувачі вітали молоде подружжя, інші ж розкритикували їхнє вбрання для розпису:

  • «20 розписів… Голі ще не знялись. Це ж треба бути такими. Санта-Барбара…»
  • «Я вірю, що він спить в цій піжамі».
  • «Зараз ввійде нова мода на розписку в піжамах».
  • «Треба тоді було в купальниках! А навіщо традиції?»
  • «Певно, піжама гарно проплатила за рекламу?»
  • «В піжамах? Зовнішній вигляд показує ваше ставлення до місця і події».
  • Щиро вітаю! Радію, що є такі почуття і такі чудові пари, як ваша!»
  • «Оже, які ви гарні, неймовірні і щасливі».
  • «Безкінечного щастя вашій чудовій родині!»
  • «Дуже гарна пара! Кохання Вам на довгі роки!»
  • «Вітаю! Бажаю вам через 30 років так само дивитися один на одного».

Як розповідав «Главком», українська акторка Наталка Денисенко вийшла заміж за бізнесмена Юрія Дорошенка. Весілля Наталки Денисенко тривало три дні, вона ділилася першими кадрами зі свята у соцмережах.

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Теги: соцмережі одяг весілля акторка

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