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«Це некомпетентність або відчай»: голлівудський актор закликав Путіна здатися

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Стадіон використовує жіноча футбольна команда Odesa Sea Stars
фото з відкритих джерел

Актор одружений з Мілою Куніс – акторкою, яка народилася в Чернівцях

Актор Ештон Кутчер відреагував на російську атаку на Одесу, зокрема на удар по стадіону «Чорноморець». За його словами, такі дії свідчать про некомпетентність або відчай російського диктатора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х-акаунт актора.

Що написав Кутчер

«Бомбардування Володимиром Путіним футбольного стадіону в Одесі свідчить про одне з двох: некомпетентність або відчай. Стадіон використовується жіночою футбольною командою #seastars #ukraine. Владе, ти програєш. Здайся!» – написав актор у соцмережі X.

«Це некомпетентність або відчай»: голлівудський актор закликав Путіна здатися фото 1
скриншот: ashton kutcher @aplusk / Х

Як Кутчер і Куніс допомагають Україні

Ештон Кутчер одружений з голлівудською акторкою Мілою Куніс, яка народилася в Чернівцях і завжди відкрито говорить про своє українське коріння. Ще навесні 2022 року подружжя запустило збір коштів на допомогу українським біженцям і зрештою залучило понад $35 млн – з них $3 млн пожертвували особисто. Президент Володимир Зеленський тоді особисто подякував акторам, назвавши їх «справжнім зразком для наслідування». Пара знайома з президентом особисто: у вересні 2019 року Кутчер і Куніс приїжджали до Києва на щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES).

Інші зірки, які підтримують Україну

Кутчер і Куніс – не єдині голлівудські знаменитості, які публічно підтримують Україну. Актор Шон Пенн приїжджав до Києва ще в перші дні повномасштабного вторгнення, знімаючи документальний фільм про війну, а згодом отримав від президента орден «За заслуги». Анджеліна Джолі неодноразово відвідувала Україну, зокрема прифронтові Херсон і Миколаїв. Серед інших зірок, які приїжджали в Україну під час війни, – Бен Стіллер, Джессіка Честейн і принц Гаррі, який двічі побував у реабілітаційному центрі Superhumans у Львові.

Нагадаємо, ворожий удар по стадіону «Чорноморець» у центрі Одеси пошкодив дах, скління та трибуни – постраждала одна людина, а запланований на 8 серпня матч УПЛ довелося перенести.

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Теги: Одеса бомбардування актор стадіон Анджеліна Джолі голлівудський актор

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