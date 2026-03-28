Епідемія Поплавського. «Главком» публікує перелік вишів, до яких є претензії у правоохоронців

Максим Бурич
Максим Бурич
Правоохоронці прийшли з обшуком до Михайла Поплавського
фото: Офіс генпрокурора України

З 2024 року правоохоронці системно взялись керівництво низки вишів через імовірні фінансові зловживання

«Главком» дізнався перелік вищих навчальних закладів, які перебувають у фокусі уваги правоохоронців, до яких можуть виникнути питання про розтрату бюджетних коштів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Юний орел»: круте піке. Чому силовики постукали до Поплавського?».

Це – Херсонський державний університет, Вінницький національний технічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування, Білоцерківський національний аграрний університет. Протягом 2024-2025 років правоохоронні органи через суд одержали доступ до документів перелічених навчальних закладів. А саме – про відомості здобувачів освіти, зараховані за державним замовленням та контрактом з номерами мобільних телефонів; дані про кількість педагогічного персоналу, враховуючи сумісників тощо.

За відомостями судового реєстру, з весни 2024 року правоохоронці провели низку слідчих дій щодо багатьох вищих навчальних закладів України. Перевіряється цільове використання близько 36 млрд грн, виділених Міністерством освіти у рамках бюджетної програми «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» на 2022-2024 роки.

За матеріалами справи, державні заклади вищої освіти вносили неправдиві дані до Єдиної державної бази з питань освіти, використовуючи підконтрольні приватні навчальні заклади.

Також із фабули ухвал випливає, що до протиправної схеми з розтрати бюджетних коштів вишів може бути причетний колишній заступник міністра освіти часів Януковича, його довірена особа та двоє експосадовців Міністерства освіти.

Як повідомляв «Главком», 27 березня правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури і мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. 

За версією правоохоронців, службові особи приватного Київського університету культури (офіційно заклад записано на сина Михайла Поплавського Олександра, який під час війни виїхав з України). змовилися з посадовцями Міністерства освіти та науки і організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років. При цьому у ці роки виш отримав від держави понад 760 млн грн для забезпечення освітнього процесу. Як встановило розслідування, учасники оборудки привласнили частину одержаних коштів.

Теги: Михайло Поплавський обшук корупція

Епідемія Поплавського. «Главком» публікує перелік вишів, до яких є претензії у правоохоронців
Епідемія Поплавського. «Главком» публікує перелік вишів, до яких є претензії у правоохоронців
Таємна дама Поплавського. «Главком» дізнався, у чиєму будинку роками живе співочий ректор
Таємна дама Поплавського. «Главком» дізнався, у чиєму будинку роками живе співочий ректор
Леді Гага відзначає 40-річчя: історія успіху та найцікавіше з біографії
Леді Гага відзначає 40-річчя: історія успіху та найцікавіше з біографії
Після обшуків Поплавський заявив, що готує велике шоу
Після обшуків Поплавський заявив, що готує велике шоу
Загинув стендап-комік та військовий Артур Петров: що про нього відомо
Загинув стендап-комік та військовий Артур Петров: що про нього відомо
Турецьку акторку Ханде Ерчел затримано в аеропорту Стамбула: деталі справи
Турецьку акторку Ханде Ерчел затримано в аеропорту Стамбула: деталі справи

