Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Таємна дама Поплавського. «Главком» дізнався, у чиєму будинку роками живе співочий ректор

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Михайло Поплавський/Facebook

Колишній багаторічний очільник Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) Михайло Поплавський тривалий час орендує приватний будинок площею понад 1 тис. кв. м у Дарницькому районі столиці. Про це пише «Главком» у публікації «Юний орел»: круте піке. Чому силовики постукали до Поплавського?».

Маєток записаний на Гайсинюк Наталію Анатолівну – людина з такими ініціалами станом на 2024 рік працювала у КНУКіМ, який очолював Поплавський. Жінка стала власницею нерухомості у серпні 2024 року за договором дарування. До цього будинком, у якому живе Поплавський, володів громадянин Анатолій Капелюшний.

Цікавий факт. На початку нульових Михайло Поплавський був науковим керівником Наталії Гайсинюк під час захисту дисертації на тему: «Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства».

У цьому ж будинку вранці 27 березня відбулися в обшуки у рамках кримінального провадження за фактами розкрадання бюджетних коштів. За версією правоохоронців, службові особи приватного Київського університету культури (офіційно заклад записано на сина Михайла Поплавського Олександра, який під час війни виїхав з України). змовилися з посадовцями Міністерства освіти та науки і організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років. При цьому у ці роки виш отримав від держави понад 760 млн грн для забезпечення освітнього процесу. Як встановило розслідування, учасники оборудки привласнили частину одержаних коштів.

Станом на вечір 27 березня, Михайло Поплавський немає жодного процесуального статусу. Найближчим часом, як зауважують поінформовані джерела редакції, його мають допитати, як свідка у справі.

Теги: обшук Михайло Поплавський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua