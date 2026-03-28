Таємна дама Поплавського. «Главком» дізнався, у чиєму будинку роками живе співочий ректор

Ректор користується великим маєтком на тисячу «квадратів» у Дарницькому районі столиці

Колишній багаторічний очільник Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) Михайло Поплавський тривалий час орендує приватний будинок площею понад 1 тис. кв. м у Дарницькому районі столиці. Про це пише «Главком» у публікації «Юний орел»: круте піке. Чому силовики постукали до Поплавського?».

Маєток записаний на Гайсинюк Наталію Анатолівну – людина з такими ініціалами станом на 2024 рік працювала у КНУКіМ, який очолював Поплавський. Жінка стала власницею нерухомості у серпні 2024 року за договором дарування. До цього будинком, у якому живе Поплавський, володів громадянин Анатолій Капелюшний.

Цікавий факт. На початку нульових Михайло Поплавський був науковим керівником Наталії Гайсинюк під час захисту дисертації на тему: «Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства».

У цьому ж будинку вранці 27 березня відбулися в обшуки у рамках кримінального провадження за фактами розкрадання бюджетних коштів. За версією правоохоронців, службові особи приватного Київського університету культури (офіційно заклад записано на сина Михайла Поплавського Олександра, який під час війни виїхав з України). змовилися з посадовцями Міністерства освіти та науки і організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років. При цьому у ці роки виш отримав від держави понад 760 млн грн для забезпечення освітнього процесу. Як встановило розслідування, учасники оборудки привласнили частину одержаних коштів.

Станом на вечір 27 березня, Михайло Поплавський немає жодного процесуального статусу. Найближчим часом, як зауважують поінформовані джерела редакції, його мають допитати, як свідка у справі.