Премʼєра телесеріалу «Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом»: дата виходу та головні герої

Кожна серія мандрівки з Беаром Ґріллзом буде присвячена одному з акторів або авторів серіалу «Обраний»

Сьогодні, 9 серпня, виходить пригодницький телесеріал «Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом». Разом із популярним британським мандрівником Беаром Ґріллзом свої сили в дикій природі випробують головні герої серіалу драми «Обраний». Що чекає на акторів, розповідав «Главком» у матеріалі про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Що чекає акторів «Обраного» в пригодах із Беаром Ґріллзом

Телесеріал «Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом» вийшов на екран фото: Іnstagram/beargrylls

Дата виходу: 9 серпня

9 серпня Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: пригодницький документальний серіал, реаліті

пригодницький документальний серіал, реаліті Учасники: Беар Ґріллз, Джонатан Румі, Парас Патель, Елізабет Табіш та інші актори «Обраних»

У новому сезоні пригод із Беаром Ґріллзом актори біблійної драми «Обраний» опиняться посеред дикої природи. Очікується, що крім психологічних та фізичних випробувань зірки будуть розмовляти про страхи, власні шляхи, роботу в серіалі «Обраний» та те, як біблійна драма вплинула на їхні життя.

Актор Джонатан Румі з Беаром Ґріллзом у пригодницькій мандрівці фото: Іnstagram/jonathanroumieofficial

В експедиції візьмуть участь головні обличчя серіалу «Обраний». Серед них Джонатан Румі, який грає Ісуса, Парас Патель, відомий за роллю Матвія, та Елізабет Табіш, яка втілила Марію Магдалину. Також у телесеріалі зʼявляться і інші зірки «Обраного».

Актор Парас Патель з Беаром Ґріллзом під час знімань фото: Іnstagram/itsmeparas

Дата виходу документального серіалу «Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом» очікується 9 серпня на Prime Video. Очікується шість серій, кожна з них буде присвячена кожному актору або творцю серіалу «Обраний». Перегляд пропонується не лише шанувальникам «Обраного», але і прихильникам пригод із Беаром Ґріллзом.

«Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом» - офіційний трейлер

Найпопулярніший мандрівник сучасності Беар Ґріллз – що про нього відомо

Беар Ґріллз є популярним британським мандрівником та телеведучим фото: Іnstagram/beargrylls

Беар Ґріллз – британський мандрівник, телеведучий, альпініст і колишній військовослужбовець. З юного віку Ґріллз займався бойовими мистецтвами. Він три роки служив в одному з підрозділів британських спеціальних сил, де здобув навички виживання, що стали йому в пригоді в його телевізійних проєктах.

Беар Ґріллз у 23 роки Ґріллз піднявся на вершину Евересту фото: Іnstagram/beargrylls

У 1998 році, у віці 23 років, Ґріллз піднявся на вершину Евересту. Він зробив це після серйозної травми хребта після недавнього стрибка з парашуту.

Беар Ґріллз три роки служив в одному з підрозділів британських спеціальних сил фото: Іnstagram/beargrylls

Після військової служби та експедицій у 2006 році на Discovery Channel відбулася прем’єра шоу «Man vs. Wild». Ця робота принесла Ґріллзу міжнародну популярність. У програмі він опинявся в різних екстремальних ситуаціях у дикій природі, демонструючи навички та варіанти виживання. Цей проєкт мав сім сезонів.

Беар Ґріллз був ведучим «Man vs. Wild» фото: Іnstagram/beargrylls

Згодом Ґріллз був ведучим низки інших пригодницьких програм. Одна з них «Running Wild with Bear Grylls», у якій він відправлявся в екстремальні подорожі разом із відомими людьми. Серед них Барак Обама, Джулія Робертс, Роджер Федерер і Кейт Вінслет.

Ще одним проєктом, де Беар Ґріллз був ведучим – це шоу «The Island» та «You vs. Wild» для Netflix. За «You vs. Wild» він отримав дві премії Emmy. Водночас за роботу у проєкті «The Island» був нагороджений двома преміями BAFTA.

Беар Ґріллз є відомим британським мандрівником фото: Іnstagram/beargrylls

Наразі Ґріллз працює на телебаченні в пригодницьких проєктах у пригодницькому телебаченні. «Біг на дикій природі з Беаром Ґріллзом» є актуальним серіалом із Ґріллзом, вийшло вже девʼять сезонів.

Серіал «Обраний» та його головні актори

«Обраний» – це біблійний драматичний серіал про життя та служіння Ісуса Христа фото: Іnstagram/thechosentvseries

«Обраний» – це історична біблійна драматична серія про життя та служіння Ісуса Христа. Події розгортаються в Ізраїлі I століття на тлі римської окупації. Сюжет розгортається не лише навколо Ісуса, але і його учнів та інших героїв. Серіал знятий на біблійних Євангеліях.

Події серіалу «Обраний» розгортаються в Ізраїлі I століття на тлі римської окупації фото: Іnstagram/thechosentvseries

Головні ролі виконують Джонатан Румі – Ісус Христос, Парас Патель – апостол Матвій та Елізабет Табіш – Марія Магдалина. Режисером серіалу є Даллас Дженкінс, наразі до перегляду доступні пʼять сезонів, шостий очікується на Prime Video 15 листопада 2026 року.

Джонатан Румі

Джонатан Румі зіграв роль Ісуса Христа в серіалі «Обраний» фото: Іnstagram/jonathanroumieofficial

Американський актор Джонатан Румі зіграв роль Ісуса Христа в серіалі «Обраний». Виконував невеликі ролі в кіно й на телебаченні.

Джонатан Румі зіграв роль Ісуса Христа в серіалі «Обраний» фото: Іnstagram/thechosentvseries

Серед найвідоміших ролей – Лонні Фрісбі у фільмі «Революція Ісуса». У 2020 році Джонатан Румі отримав Grace Award за найнадихаючу телевізійну роль у «Обраний».

Елізабет Табіш

Елізабет Табіш зіграла роль Марії Магдалини в серіалі «Обраний» фото: Іnstagram/elizabethtabish

Американська акторка, режисерка та продюсерка Елізабет Табіш зіграла роль Марії Магдалини в серіалі «Обраний». Серед її фільмографії стрічки та серіали «Зсув», «Найкраще різдвяне дійство» та «Честь серед злодіїв» та інші. Елізабет Табіш також працює режисеркою короткометражних фільмів.

Елізабет Табіш зіграла роль Марії Магдалини в серіалі «Обраний» фото: Іnstagram/thechosentvseries

Парас Патель

Парас Патель грає апостола Матвія в серіалі «Обраний» фото: Іnstagram/itsmeparas

Американський актор індійського походження Парас Патель грає апостола Матвія в серіалі «Обраний». До цього він знімався в серіалах «Нешвілл», «Із човна на бал», «Кей Сі. Під прикриттям» та «Рей Донован», а також грав у фільмах «Простачка», «Зсув» і «Революція Ісуса».

Парас Патель грає апостола Матвія в серіалі «Обраний» фото: Іnstagram/itsmeparas

Роль Матвія стала для Пателя дебютною. У 2026 році Патель був номінований на Grace Award у категорії «Найнадихаюча чоловіча телевізійна роль» за роль в «Обраний: Таємна вечеря – Частина друга».

Актор Парас Патель з Беаром Ґріллзом під час знімань фото: Іnstagram/itsmeparas

Нагадаємо, 2 серпня вийшов третій сезон шпигунського трилера «Левиця» (Lioness). У довгоочікуваному продовженні культового бойовика на екрани повернуться голлівудські зірки Зоя Салдана та Ніколь Кідман, які зіграли головних героїнь.