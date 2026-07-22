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Ілон Маск розкритикував фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Бізнесмен Ілон Маск не оцінив акторів фільм «Одіссея»
колаж: glavcom.ua

Ілон Маск хоче створити власний фільм «Одіссея» за допомогою ШІ

Трильйонер та власник компанії SpaceX Ілон Маск розкритикував фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана. Бізнесмен заявив, що знімає власну версію цієї стрічки. Про це пише «Главком» із посиланням на Deadline.

Ілон Маск не оцінив вибір актриси Лупіти Ньонго на роль Єлени Троянської у «Одіссеї». Також він підтримав дописм із трансфобними образами про актора Елліота Пейджа, який спочатку нібито мав грати Ахіллеса, але пізніше отримав роль Сінона.

Крім того, Маск опублікував у своїй соцмережі X окремий допис, де заявив, що він планує зробити власну версію «Одіссеї» за допомогою свого штучного інтелекту Grok Imagine, який належить до продуктів його компанії SpaceXAI. Він також зазначив, що його фільм відповідатиме поемі Гомера, натякаючи на невідповідність сюжету Крістофера Нолана.

Допис Ілона Маска
Допис Ілона Маска
фото: скриншот Х

«До кінця цього року Grok Imagine створить повнометражний фільм «Одіссея», який буде історично достовірним і відповідатиме мистецтву Гомера», – написав бізнесмен.

Також Ілон Маск відповів на коментар користувачки, яка запропонувала мільярдеру створити новий фільм «Одіссея», однак із повним відтворенням фактів з історії.

«Я хочу, щоб Ілон Маск дав Мелу Гібсону 100 мільйонів доларів на екранізацію «Одіссеї» з неймовірно ретельно відтвореними історично достовірними кораблями, обладунками, зброєю та кастингом, а всі діалоги були взяті безпосередньо з оригінальної поеми й звучали давньогрецькою мовою». На цей коментар Маск відповів коротко, але зрозуміло: «Я згоден».

Водночас фільм «Одіссея» оскароносного режисера Крістофера Нолана став хітом у світовому прокаті й, імовірно, може стати найкасовішою стрічкою режисера. За останніми оцінками, світові збори фільму вже сягнули 263,7 млн доларів, а прогнозовані 20 млн доларів у вівторок можуть збільшити цю суму.

Як розповідав «Главком», однією з головних прем'єр цього літа стала «Одіссея» Крістофера Нолана – найдорожчий фільм у кар'єрі британського режисера, який був повністю знятий на плівку Imax 70 мм. «Одіссея» – новий історико-міфологічний епос оскароносного британського режисера Крістофера Нолана. Ще задовго до широкого прокату майже тригодинну стрічку називали однією з головних кінопрем'єр не лише літа, а й усього 2026 року. Після тріумфу «Оппенгеймера» режисер узявся за один із найвідоміших текстів світової літератури – давньогрецьку поему Гомера про багаторічне повернення царя Одіссея додому після Троянської війни.

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Теги: кіно Ілон Маск штучний інтелект фільм хейт

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