Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави

Буданов нагадав, за що воює сьогоднішнє покоління українців

Сьогоднішнє покоління українців воює не лише за території, а за право України продовжувати власну тисячолітню державну традицію, самостійно визначати майбутнє та будувати сильну державу для своїх громадян. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов з нагоди Дня Української Державності.

Він наголосив, що історія української державності почалася понад тисячу років тому - у Києві, на берегах Дніпра, а у 1991 році Україна не створила державу з нуля, а відновила свою Незалежність після століть боротьби.

За словами Буданова, хрещення Русі-України за князя Володимира Великого стало цивілізаційним вибором, який визначив європейський шлях України та дав поштовх розвитку освіти, права, культури й державного управління.

Керівник Офісу президента також нагадав, що Київ був одним із політичних, духовних і культурних центрів Європи ще тоді, коли московської держави не існувало.

Саме тому, за його словами, Росія протягом століть намагається привласнити спадщину Київської держави, переписати українську історію та заперечити право України на власну державність.

«Бо без Києва руйнується її кволий недоімперський міф», – наголосив Буданов.

Він зазначив, що сьогодні українська державність означає право жити у власній країні, говорити своєю мовою, берегти культуру, шанувати Героїв і самостійно визначати майбутнє.

За словами керівника Офісу, нинішнє покоління українців проходить власне історичне випробування – має захистити Україну та побудувати сильну, справедливу й ефективну державу, яка працює для своїх громадян.

«Ми були тут тисячу років тому. Ми є тут сьогодні. І ми будемо тут завжди», – підсумував Кирило Буданов.