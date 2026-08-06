Несподіване повернення: Віктор Ющенко отримав важливу державну посаду

Колишній глава держави очолив Наглядову раду Музею Голодомора та опікуватиметься завершенням його добудови

Третього президента України Віктора Ющенка (2005–2010 рр.) обрали головою наглядової ради Національного музею Голодомора-геноциду. Це рішення ухвалили під час першого установчого засідання ради. Як пише видання «Главком» , про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна у своєму Facebook.

За її словами, під час засідання члени ради обрали керівний склад. Заступником голови став колишній Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, а секретарем – засновниця та голова Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

До складу наглядової ради також увійшли Мирон Василик, Антон Дробович, Ганна Капустян, Тарас Кицмей, Олена Ковальська, Андрій Когут, Богдан Логвиненко та Віктор Рудь. Членів ради було призначено строком на п'ять років.

Коментуючи результати першого засідання, Тетяна Бережна зазначила: «Їхні знання та досвід допоможуть посилити інституційну спроможність музею, забезпечити прозорість його роботи, об'єднати партнерів навколо подальшого розвитку».

За словами міністерки, серед першочергових завдань наглядової ради – завершення другої черги музейного комплексу, створення постійної експозиції, системне залучення українського та міжнародного фінансування, збереження й цифровізація музейної колекції, а також розвиток наукових, освітніх і міжнародних програм.

Бережна також повідомила, що за останні чотири роки музей суттєво розширив свою діяльність. Зокрема, його колекція збільшилася на 234%. Працівники музею продовжують записувати свідчення очевидців Голодомору, формують архів усної історії, проводять експедиції, готують наукові та просвітницькі видання й оцифровують музейні експонати.

Наглядову раду та експертну раду Національного музею Голодомору-геноциду Міністерство культури України затвердило в середині липня 2026 року. До наглядової ради увійшли 11 представників українських громадських організацій, міжнародних інституцій, закордонного українства та наукової спільноти. Відповідно до статутних повноважень, цей орган здійснює контроль за діяльністю музею, надає рекомендації щодо його розвитку, сприяє залученню додаткових ресурсів, контролює дотримання статуту та погоджує окремі управлінські рішення.

Нагадаємо, нещодавно третій президент України Віктор Ющенко звертався до прем'єра Польщі Дональда Туска із закликом не дозволити історичним суперечкам визначати майбутнє українсько-польських відносин. Про лист Ющенка Туск розповів, коментуючи резонанс навколо рішення про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА. Водночас польський прем'єр заявив, що очікує від Києва «дуже чіткого сигналу» для зниження напруженості між країнами.