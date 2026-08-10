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Вакарчук показав ідеальне тіло під час виступу (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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51-річний Святослав Вакарчук запалив на сцені етнофестивалю
фото: скриншот із відео

Вакарчук оголив свій торс на сцені фестивалю

Український співак та фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук виступив на етнофестивалі «Вирій. Простонеба» у Києві. 51-річний музикант продемонстрував на сцені свою фізичну форму. Про це пише «Главком».

Святослав Вакарчук заспівав з «Океаном Ельзи» хіти на сцені етнофестивалю, кадри з виступу гурту розлетілися мережею. Водночас увагу користувачів привернула фізична форма Вакарчука.

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Музикант під час виступу зняв жилетку та співав з оголеним торсом, продемонструвавши шанувальникам свою фізичну форму та фігуру.

Святослав Вакарчук виступив на етнофестивалі «Вирій. Простонеба»
Святослав Вакарчук виступив на етнофестивалі «Вирій. Простонеба»
фото: Іnstagram.com/vyrii.prostoneba

У коментарях під дописами Святослава Вакарчука в Instagram користувачі зауважили, що більше звертали увагу на оголеного співака під час концерту, ніж на сам виступ. Інші ж назвали музиканта «нестаріючою легендою» та підкреслили його зовнішність:

  • «Мммм, який аутфіт».
  • «Гарний прес».
Вакарчук оголив свій торс на сцені фестивалю
Вакарчук оголив свій торс на сцені фестивалю
фото: скриншот із відео
  • «Хтось пам’ятає, які були пісні? Той випадок, коли можна тільки дивитися».
  • «Я була маленька – Вакарчук був сексі і красивим, я стала доросла – він ще більше сексі і красивий. Магія», – написала одна з користувачок. «Теж це помітила, нестаріюча легенда», – додала ще одна коментаторка.

Нагадаємо, колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідала етноелектро-фестиваль «Вирій. Простонеба». Ексочільниця уряду позувала в яскравому етнообразі. 

Як розповідав «Главком», 8 та 9 серпня у Києві відбулася друга етно-електронна подія «Вирій», яку відвідали чимало зірок українського шоубізнесу. На заході діяв суворий дрескод, який є важливою концепцією свята – гості зобов'язані приходити у розкутому етно, яке є переосмисленням традиційного українського вбрання.

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Теги: Святослав Вакарчук фестиваль Океан Ельзи здоров'я фото відео

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