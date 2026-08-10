Вакарчук показав ідеальне тіло під час виступу (відео)

Вакарчук оголив свій торс на сцені фестивалю

Український співак та фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук виступив на етнофестивалі «Вирій. Простонеба» у Києві. 51-річний музикант продемонстрував на сцені свою фізичну форму. Про це пише «Главком».

Святослав Вакарчук заспівав з «Океаном Ельзи» хіти на сцені етнофестивалю, кадри з виступу гурту розлетілися мережею. Водночас увагу користувачів привернула фізична форма Вакарчука.



Музикант під час виступу зняв жилетку та співав з оголеним торсом, продемонструвавши шанувальникам свою фізичну форму та фігуру.

Святослав Вакарчук виступив на етнофестивалі «Вирій. Простонеба» фото: Іnstagram.com/vyrii.prostoneba

У коментарях під дописами Святослава Вакарчука в Instagram користувачі зауважили, що більше звертали увагу на оголеного співака під час концерту, ніж на сам виступ. Інші ж назвали музиканта «нестаріючою легендою» та підкреслили його зовнішність:

«Мммм, який аутфіт».

«Гарний прес».

Вакарчук оголив свій торс на сцені фестивалю фото: скриншот із відео

«Хтось пам’ятає, які були пісні? Той випадок, коли можна тільки дивитися».

«Я була маленька – Вакарчук був сексі і красивим, я стала доросла – він ще більше сексі і красивий. Магія», – написала одна з користувачок. «Теж це помітила, нестаріюча легенда», – додала ще одна коментаторка.

Нагадаємо, колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідала етноелектро-фестиваль «Вирій. Простонеба». Ексочільниця уряду позувала в яскравому етнообразі.

Як розповідав «Главком», 8 та 9 серпня у Києві відбулася друга етно-електронна подія «Вирій», яку відвідали чимало зірок українського шоубізнесу. На заході діяв суворий дрескод, який є важливою концепцією свята – гості зобов'язані приходити у розкутому етно, яке є переосмисленням традиційного українського вбрання.