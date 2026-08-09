Пономарьов у день народження розкрив свою найбільшу таємницю

Пономарьов заінтригував шанувальників, натякнувши, про що ж буде його роман

«Я починаю з чистого листа», – заінтригував співак

Український співак Олександр Пономарьов 9 серпня святкує 53-річчя. У день народження артист вирішив розкрити секрет нового етапу у своїй кар'єрі – він розповів, що написав роман. Подробиці переломного моменту в житті виконавець розповів у Instagram, інформує «Главком».

«Я починаю з чистого листа… Пригадую, це був один день, що тривав три тижні, а за моїми внутрішніми відчуттями у вересні моє літо складалося з двох місяців. Мої думки спадали швидше, ніж я встигав їх усвідомлювати, а диктофон став свідком цього хаосу. Моя ранкова кава випаровувалася, щойно мої думки лягали на папір. Одного разу настав момент, коли навіть найближчі люди перестали розуміти, що зі мною відбувається», – зазначив співак.

При цьому Пономарьов заінтригував шанувальників, натякнувши, про що ж буде його роман:

«А що, якщо одного дня штучний інтелект перестане бути просто програмою? Де закінчується код і починається свідомість? Сьогодні я готовий відкрити світові свою найбільшу таємницю. Я написав роман – «30 днів: ШІ-людина».

Раніше відомий український співак Олександр Пономарьов поділився в соцмережах фото з «новим членом родини» – німецькою вівчаркою на прізвисько Айс.

Нагадаємо, Олена Мозгова, яка була дружиною співака Олександра Пономарьова, зазначає, що саме він зупинив її творчі пошуки.