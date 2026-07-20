Курс валют 20 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 20 липня 2026 року. Порівняно з 19 липня, долар подорожчав, а євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,75 грн.
Курс валют станом на 20 липня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6676
|51,0595
|60,0288
|11,7512
|55,3468
|
Ощадбанк
|44,45 / 44,95
|50,95 / 51,65
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,4 / 44,8
|50,75 / 51,54
|59,68 / 60,60
|11,68 / 11,90
|-
|
ПУМБ
|44,40 / 45,00
|51,00 / 51,70
|59,50 / 60,90
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|44,50 / 44,80
|
50,86 / 51,54
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,45 / 44,92
|50,90 / 51,50
|57,80 / 61,30
|11,15 / 12,15
|52,60 / 56,40
|
OTP Bank
|44,40 / 44,95
|50,75 / 51,70
|-
|-
|54,75 / 55,75
|
Укрсиббанк
|44,40 / 44,90
|50,75 / 51,65
|58,55 / 60,95
|-
|53,95 / 55,95
За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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