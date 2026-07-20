Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 20 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 20 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 20 липня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 20 липня 2026 року. Порівняно з 19 липня, долар подорожчав, а євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,75 грн.

Курс валют станом на 20 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,6676 51,0595 60,0288 11,7512 55,3468
Ощадбанк
 44,45 / 44,95 50,95 / 51,65 - - -
Приватбанк
 44,4 / 44,8 50,75 / 51,54 59,68 / 60,60 11,68 / 11,90 -
ПУМБ
  44,40 / 45,00 51,00 / 51,70 59,50 / 60,90 11,60 / 11,90 -
monobank
 44,50 / 44,80

50,86 / 51,54

 - - -
Райффайзен
 44,45 / 44,92 50,90 / 51,50 57,80 / 61,30 11,15 / 12,15 52,60 / 56,40
OTP Bank
 44,40 / 44,95 50,75 / 51,70 - - 54,75 / 55,75
Укрсиббанк
 44,40 / 44,90 50,75 / 51,65 58,55 / 60,95 - 53,95 / 55,95
* курс валют станом на 08:44 20 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт та швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Читайте також:

Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Фешак розповів, що друзі відгукнулися на його біду та повсякчас пропонували допомогу
У відомого ведучого під час атаки на Вишневе дотла згорів Range Rover
18 липня, 16:08
Видатки держбюджету зросли майже на 19%
Мінфін розкрив, на що Україна витратила понад 2,2 трлн грн за пів року
17 липня, 16:48
Камалія розповіла, як врятувала проєкт Геннадія Вітра
«Кидає людей і шантажує». Камалія зробила гучну заяву про продюсера Геннадія Вітра
15 липня, 11:26
Готівка підсиджує Путіна на царському троні
Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд
10 липня, 13:13
Опитування показало, скільки поляків назвали військову допомогу Україні надмірною
Опитування показало, скільки поляків назвали військову допомогу Україні надмірною
9 липня, 15:24
Кабінет Міністрів розподілив 8,3 млрд грн із резерву коштів, передбачених у державному бюджеті на 2026 рік для сектору безпеки й оборони
Уряд спрямував 8,3 млрд грн на потреби сектору безпеки й оборони
6 липня, 15:34

Особисті фінанси

Курс валют 20 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 20 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Бензин подорожчав: ціни на АЗС 20 липня 2026 року
Бензин подорожчав: ціни на АЗС 20 липня 2026 року
Ціни на пальне 19 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 19 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 19 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 19 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 18 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 18 липня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 18 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 18 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
65K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua