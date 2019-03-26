Хлои Кардашьян в кроп-топе и легинсах похвасталась аппетитными формами



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Хлои Кардашьян

34-летняя Хлои Кардашьян снялась в рекламе бренда Good American

Знаменитость похвасталась прекрасной фигурой.

В новой фотосессии звезда реалити-шоу примерила спортивную форму. Она позирует в комплекте из кроп-топа и легинсов, которые украшает модный змеиный принт. Верх подчеркнул красивую грудь Хлои, а обтягивающий низ — бедра. Кардашьян сидит на стуле. У нее распущены волосы, а на губах заметен прозрачный блеск светло-персикового оттенка.

Good American — марка, которую создала Хлои вместе с приятельницей Эммой Гред. Компания выпускает коллекции для современных женщин, которые хотят подчеркнуть свою сексуальность простой одеждой. Цены здесь средние. Так, комплект, что на знаменитой блондинке, можно купить за $158.

Клану Кардашьян-Дженнер пришелся по душе главный тренд этой весны. Наряды со змеиным принтом они выгуливают очень часто. Так, две недели назад для семейного ужина Хлои выбрала обтягивающие платье и коричневые лодочки Christian Louboutin. Несмотря на отсутствие декольте и прочих вырезов, она выглядела невероятно сексуально.

Джерело: graziamagazine.ru