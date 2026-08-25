Літак директора ЦРУ покинув Москву – ЗМІ

Американський літак міг вилетіти із російської столиці, але це не обов'язково означає від'їзд Джона Реткліффа

Військово-транспортний літак ВПС США Boeing C-17 Globemaster III, який пов'язують із таємним візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, залишив російську столицю. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком» .

Літак прибув до московського аеропорту «Внуково» вранці 25 серпня з Риги. За даними Flightradar24, після посадки борт зник із трекера, а згодом з'явилася інформація про його виліт із Москви.

При цьому немає підтвердження, що саме Реткліфф залишив Росію разом із цим літаком. Американські ЗМІ повідомляли, що глава ЦРУ перебуває в Москві для проведення зустрічей із російськими представниками, однак склад делегації та спосіб її подальшого виїзду офіційно не розкривали.

Особливого значення цій ситуації надає інформація про можливу домовленість щодо ударів. За даними Axios, напередодні візиту Вашингтон попросив Україну не завдавати ударів по території Росії до моменту, коли американська делегація залишить РФ.

Окремі повідомлення, які поширюються у ЗМІ та соцмережах, стверджують, що йдеться про паузу на приблизно два дні, а також про прохання не атакувати не лише Москву, а й північні регіони Росії. Водночас ці деталі поки не мають такого ж рівня підтвердження, як сама інформація Axios про прохання США призупинити удари на час перебування делегації. Тому виліт C-17 не обов'язково означає, що Реткліфф уже залишив Росію. Він міг залишитися в Москві ще на певний час і завершувати заплановані зустрічі, тоді як літак міг виконувати окрему транспортну або логістичну функцію.

Нагадаємо, що Джон Реткліфф прибув до Москви вперше після призначення директором ЦРУ. Його візит відбувається на тлі спроб Вашингтона відновити переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України. Офіційно мету та результати зустрічей Реткліффа поки не розкривають. Нагадаємо, що журналісти дізналися, про що директор ЦРУ попросив Путіна в Москві.