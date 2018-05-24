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    Иерусалим хотят лишить права проведения «Евровидения»

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    &laquo;Евровидение&raquo; - Иерусалим хотят лишить права проведения «Евровидения»
    «Евровидение»

    Песенный конкурс могут перенести в другой город в связи с напряженной политической обстановкой

    Устроители «Евровидения» попросили гостей песенного конкурса в следующем году не спешить с покупкой билетов на мероприятие. Причиной оказался неоднозначный статус Иерусалима, в котором запланировано проведение концертов. Именно в этом городе, по предварительным данным, планировалось проведение мероприятия после победи Нетты Барзилай в Португалии.

    Сообщение об этом появилось на официальной странице конкурса в Facebook. Дополнительной причиной для осторожности организаторов «Евровидения» стал недавний скандал вокруг переноса американского посольства в этот город.

    Изначально сообщение о том, что песенный конкурс состоится именно в Иерусалиме, опубликовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако проведение мероприятие именно там не является обязательным условием.

    Заявление политика вызвало неоднозначную реакцию соцсетей. Вопрос восточной части древнего города остается одной из главных проблем в палестино-израильском конфликте. Восточный Иерусалим был занят еврейским государством уже в 60-х годах 20-го века, и с тех пор правительство страны неизменно заявляет, что объединенный город является столицей Израиля, что сильно противоречит намерениям палестинцев.

    В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп, исполняя одно из своих предвыборных обещаний, объявил перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означало признание Белым домом города в качестве столицы Израиля. Данное решение возмутило Евросоюз и другие арабские государства.

    Посольство США таки перенесли 14 мая. Торжественное мероприятие привело к массовым протестам палестинцев, в результате чего у границы сектора Газа случились кровопролитные столкновения.

    В регламенте песенного конкурса прописан пункт о его аполитичности, именно поэтому Иерусалиму потенциально могут не дать право провести «Евровидение» в мае следующего года.

    «Уже ждете «Евровидения» в следующем году? Мы тоже! Но не покупайте уже билеты на самолет, следите за нашими официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс», - говорится в сообщении представителей конкурса.

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    Джерело: Обозреватель

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