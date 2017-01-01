Меган Маркл выйдет замуж за принца Гарри только в мае следующего года, но в Великобритании уже начался подсчет того, что может отойти Меган в случае развода.

Пока обыватели гадают будут ли влюбленные подписывать брачный контракт, известный адвокат подсчитал, во сколько обойдется казне возможный развод. [READ_MORE] По сообщениям портала TMZ, в год принц Гарри получает около 40 миллионов долларов. В эту сумму входит часть дохода от собственности принца Чарльза, которую делят



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Меган Маркл выйдет замуж за принца Гарри только в мае следующего года, но в Великобритании уже начался подсчет того, что может отойти Меган в случае развода.

Пока обыватели гадают будут ли влюбленные подписывать брачный контракт, известный адвокат подсчитал, во сколько обойдется казне возможный развод.

По сообщениям портала TMZ, в год принц Гарри получает около 40 миллионов долларов. В эту сумму входит часть дохода от собственности принца Чарльза, которую делят между собой его сыновья и Кейт Миддлтон. После свадьбы и у Меган будут доходы от этой собственности: по примерным подсчетам, сумма составит пять миллионов долларов. Именно эти деньги и перейдут Маркл в случае развода.

Адвокат Джулиан Хоукхед уверен, что Меган и Гарри не будут заключать брачный контракт, ведь этот документ не подписывал ни принц Уильям, ни его отец принц Чарльз. При этом, Меган после развода через 10 лет совместной жизни получит больше отступных, чем если разрыв произойдет спустя всего 2 года после свадьбы.

Также, Меган не сможет оставить себе даже роскошное помолвочное кольцо, которое было изготовлено из бриллиантов принцессы Дианы: это украшение принадлежит трастовому фонду.

Джерело: graziamagazine.ru