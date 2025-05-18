Бурмака про Ziferblat на Євробаченні: «Вони несли світло і надію з країни, яку бомблять»

Марія Бурмака: Це відчувалося, що за піснею стоїть щось значно більше. І це «Слава Україні!» в кінці

«Як випущена стріла»: співачка Марія Бурмака емоційно відреагувала на виступ України на Євробаченні 2025

Відома українська співачка Марія Бурмака розповіла про виступ представників України на пісенному конкурсі Євробачення 2025. Вона підкреслила, що гурт Ziferblat мав велике емоційне навантаження на конкурсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Марії Бурмаки.

«Це не просто був номер від України. Я часто думаю, якої сили емоційне навантаження падає на музикантів. Виступ Ziferblat був як «випущена стріла». Самі як райські пташки, наші були як ті палаючі вогники з постановки. Наші пташки, що несли світло і надію своєю піснею із країни, яку бомблять. Хто ще там із таким досвідом?! Ще дівчинка з Ізраїлю, яка вижила (і я голосуватиму за неї)», – поділилася своїми враженнями Марія Бурмака.

Співачка була вражена виступом Ziferblat та підкреслила емоційність представлення України на пісенному конкурсі.

«Це відчувалося, що за піснею стоїть щось значно більше. І це «Слава Україні!» в кінці. Вони сказали. Не знаю, може я стаю сентиментальна. Може особливий трепет за тих, з ким в одному човні. Але не чекаючи результатів голосування скажу. Для мене ви вже переможці, дорогі», – зазначила Марія Бурмака

Як відомо, переможцем Євробачення 2025 став представник Австрії, JJ з піснею Wasted Love. Його виступ отримав 258 балів від національних журі та 178 балів від глядачів, загалом 436 балів.

Композиція, що поєднує елементи опери та поп-музики, принесла Австрії третю перемогу в історії конкурсу після тріумфів у 1966 та 2014 роках.

Україна, представлена гуртом Ziferblat з піснею Bird of Pray, посіла 9 місце у фінальній таблиці результатів. Український гурт отримав загалом 218 балів (60 від журі та 158 за результатами глядацького голосування).

Після виступу Ziferblat подякував українцям за підтримку.

«Ці три місці були особливими, даємо українцям за шанс, зараз важливо сфокусуватись на голосувані, але ми кайфанули на сцені. Сподіваюсь це передалось вам через екран. Ми зробили для України те, що могли. Дякуємо вам дуже за підтримку», – прокоментував соліст Ziferblat.

Нагадаємо, один із членів українського національного журі Євробачення-2025 Melovin оприлюднив свої оцінки учасникам Гранд-фіналу. Вибір співака викликав хвилю обурення в мережі.

Перше місце Melovin віддав Німеччині, друге – учаснику від Естонії Томмі Кешу, а третє – Люксембургу.

До слова, переможець Євробачення-2025, австрійський співак JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч), після виступу у гранд-фіналі подякував російській оперній співачці Анні Нетребко, яка є прихильницею російського диктатора Володимира Путіна.

У своїй пісні Wasted Love співак поєднав сучасне звучання з оперними партіями. Саме на це, за словами JJ, його і надихнула Нетребко.

У момент, коли Піч дякував Нетребко, якраз вимкнули мікрофон, проте його слова зафіксували українські коментатори Тімур Мірошниченко та Alyona Alyona.