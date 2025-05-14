Святославу Вакарчуку – 50. Найцікавіше про відомого українського співака

Святослав Вакарчук народився в родині науковців

Сьогодні, 14 травня, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук відзначає ювілей. Відомому українському музиканту виповнилося 50 років. «Главком» розповідає про біографію Вакарчука, його музичну, політичну та громадську діяльність.

Біографія Святослава Вакарчука

Протягом багатьох років Вакарчук бере активну участь у телепроєктах, підтримує молодих артистів і розвиває українську музику фото: sviatoslav.vakarchuk/Instagram

Святослав Вакарчук народився 14 травня 1975 року в місті Мукачево на Закарпатті в родині науковців. Його батько, Іван Вакарчук, був відомим фізиком, очолював Львівський національний університет і згодом обіймав посаду міністра освіти України. Мати, Світлана, викладала математику. Невдовзі після народження Святослава сім’я переїхала до Львова, де він і виріс.

Святослав закінчив Львівську школу №4 з поглибленим вивченням англійської мови, отримавши срібну медаль. З раннього віку виявляв багатогранні здібності: навчався у музичній школі (скрипка й баян), грав у КВК, займався театром і баскетболом.

У 1991-1996 роках Вакарчук здобув освіту на фізичному факультеті Львівського університету за спеціальністю «теоретична фізика». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Суперсиметрія електрона в магнітному полі», а згодом отримав і другу вищу освіту як економіст-міжнародник. Цікаво, що альбом гурту 2003 року та пісня Susy були названі на честь терміна з його наукової праці.

Вакарчук у дитинстві фото з відкритих джерел

Музичний шлях Вакарчука розпочався ще в підлітковому віці – першу пісню він написав у 15 років. У 1994 році, будучи студентом, долучився до львівського артрок-гурту «Клан тиші», заснованого у 1992 році у складі: Андрій Голяк (вокал), Павло Гудімов (гітара), Юрій Хусточка (бас-гітара) та Денис Глінін (ударні). Після відходу вокаліста Андрія Голяка, 12 жовтня 1994 року гурт отримав нову назву – «Океан Ельзи», а Вакарчук став його фронтменом, автором пісень і музики. Попри можливість навчатися за кордоном, він обрав творчість і розвиток гурту.

Перші виступи колективу відбувалися у львівських клубах, а в березні 1995 року концерт біля Львівської опери зібрав понад 7 тис. слухачів. У 1996 році гурт записав перше демо і кліп, а в 1998-му переїхав до Києва та випустив дебютний альбом «Там, де нас нема», що приніс миттєвий успіх.

«Океан Ельзи» швидко став знаковим явищем в українській музиці, а Вакарчук – його головною творчою силою. Наступні альбоми «Янанебібув» (2000), «Модель» (2001) і «Суперсиметрія» (2003) зміцнили популярність гурту. Такі пісні, як «Друг», «Майже весна» і «Холодно» стали хітами. У 2005 році вийшов альбом «Ґлорія», що миттєво розійшовся 100-тисячним накладом. Композиція «Без бою» очолила чарти.

Святослав Вакарчук у юності фото з відкритих джерел

У 2008 році Вакарчук представив сольний джазовий проєкт «Вночі» з 11 композиціями, а у 2011 – випустив альбом «Брюссель» із треками, що не вписувалися в стиль «ОЕ», разом із Дмитром Шуровим, Сергієм Бабкіним та іншими артистами. У 2016 році гурт видав альбом «Без меж» і здійснив масштабний тур по світу, який завершився у Львові. У 2021 році Святослав презентував проєкт «Оранжерея», в якому брали участь музиканти «Океану Ельзи» та Віталіна Мусієнко.

Завдяки численним концертам і світовим гастролям «Океан Ельзи» став одним із найвідоміших українських гуртів, а Святослав Вакарчук – однією з найяскравіших постатей сучасної української музики.

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Цікаві факти про Вакарчука

Вакарчук вирізняється унікальним тембром голосу та харизмою, що зробили його однією з найвідоміших постатей української музичної сцени.

Співак цікавиться японською культурою та буддизмом, а серед улюблених авторів називає Юкіо Місіму й Харукі Муракамі. У його читацькому колі також є твори Ніцше, класична музика й філософські роздуми.

20 років тому Вакарчука було визнано найпривабливішим українцем за результатами опитування премії Viva!.

У 2005 році артист став першим переможцем української версії телешоу «Перший мільйон», вигравши один мільйон гривень, які повністю передав на благодійні потреби.

Протягом багатьох років Вакарчук бере активну участь у телепроєктах, підтримує молодих артистів і розвиває українську музику. Зокрема, як наставник на «Голосі країни» він допоміг Христині Соловій розпочати успішну кар’єру.

Вакарчук є послідовним захисником української мови, науки, культури та ідеї освіченого майбутнього для держави.

Артист – амбідекстер, тобто однаково вправно користується обома руками.

Серед музичних уподобань співака – легендарні The Beatles, а також культові рок-гурти The Rolling Stones, Pink Floyd і Queen.

Політична діяльність Святослава Вакарчука

30 вересня 2007 року Святослав Вакарчук уперше став народним депутатом, пройшовши до Верховної Ради за списком пропрезидентського блоку НУНС. Втім, уже 11 вересня 2008 року він добровільно склав депутатський мандат, вирішивши більше не брати участі в роботі парламенту.

11 червня 2020 року Вакарчук знову оголосив про намір залишити Раду фото: Уніан

Другу спробу в політиці Вакарчук зробив на позачергових виборах 21 липня 2019 року, коли створив і очолив власну політичну силу – партію «Голос». Однак 11 червня 2020 року Вакарчук знову оголосив про намір залишити парламент. Хоча чимало українців підтримували його в ролі політика і навіть закликали балотуватися в президенти, сам Вакарчук переконаний, що зможе зробити більше для країни через музику та культурну діяльність.

Особисте життя

Протягом понад двадцяти років особисте життя Святослава Вакарчука було пов’язане з Лялею Фонарьовою – стилісткою та артдиректоркою гурту «Океан Ельзи». Разом вони виховували Діану, доньку Лялі від попереднього шлюбу, яку Вакарчук удочерив. Однак у 2021 році їхні стосунки завершилися.

Святослав Вакарчук та Ляля Фонарьова фото: nashasvadba.net

Того ж року у Вакарчука народився син Іван, а у 2022-му – донька Соломія від продюсерки Євгенії Яцути. Попри публічність своєї професії, Вакарчук надає перевагу приватності й не розголошує деталей свого сімейного життя.

Святослав Вакарчук та Євгенія Яцута фото з відкритих джерел

Нагороди

Орден Свободи (22 січня 2016) – за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю.

Заслужений артист України (23 серпня 2005) – за значний особистий внесок у соціально-економічний, науковий та культурний розвиток України, вагомі трудові здобутки та активну громадську діяльність.

Лавреат Премії імені Василя Стуса (2014).

1 травня 2015 року, Святослав Вакарчук отримав звання «Почесного громадянина міста Львова».

14 травня 2015 року Київська міська рада надала Вакарчуку звання «Почесний громадянин Києва».

жовтень 2023 – почесний доктор від Харківського національного університету

До слова, напередодні Великодня, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук приїхав до Мукачева, де разом зі своєю мамою Світланою Олександрівною прогулявся затишними вуличками.

Раніше Вакарчук відреагував на новину «Главкома» про заробітну плату музиканта у 2024 році. За 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця склав 1 млн грн, це у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком. Торік найбільше коштів декларанту принесла армійська служба – 330,7 тис. грн. Для порівняння: у 2022-2023 роках грошове забезпечення військовослужбовця Вакарчука складало 764,7 тис. грн.

Тим часом менеджерка Вакарчука заявила, що артист немає посвідчення учасника бойових дій (УБД) та не планує знову йти в політику.

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року військовослужбовець Святослав Вакарчук подав декларацію при звільненні. Тоді пресслужба «Океану Ельзи» у коментарі «Главкому» уточнила, що екснардеп та лідер гурту «Океан Ельзи» продовжує бути мобілізованим у Збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська. У випадку зі Святославом Вакарчуком йшлося про переведення із посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця у ЗСУ.