Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Камалія несподівано привела коня в лікарню та потішила пацієнтів (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Співачка поспілкувалась з пацієнтами медичної установи
фото: колаж Главком

Артистка стала амбасадоркою Асоціації іпотерапії в Україні

Співачка Камалія стала амбасадоркою першого в Україні соціального проєкту «Кінь у лікарню» та амбасадоркою Асоціації іпотерапії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі виконавиці.

Артистка завітала до лікарні при Національному науковому центрі радіаційної медицини, гематології та онкології в столиці. Компанію Камалії склав кінь Лотос. За словами артистки це стало початком нової сторінки впровадження іпотерапії в медичних установах України. «Наш проєкт «Доктор Кінь» має благородну мету – зробити іпотерапію та взаємодію з кіньми доступними для дітей, ветеранів та пацієнтів лікарень і реабілітаційних центрів», – зауважила Камалія.

Співачка пройшлась з конем коридорами медичної установи. Камалія та Лотос зайшли і до однієї з палат, де провели час з літньою хворою. Артситка висловила подяку комунальному підприємству «Київський Іподром» за реалізацію цього благодійного проєкту. «Разом ми створюємо простір відновлення, радості та надії для тих, хто найбільше потребує нашої підтримки», – підсумувала Камалія.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Камалія вже багато років захоплюється кінним спортом і неодноразово брала участь у змаганнях, де виборювала призові місця. Вона займається верховою їздою понад десятиліття, має власних коней та регулярно тренується, вважаючи цей вид спорту важливим для дисципліни й гармонії. Також Камалія планувала відкрити власний кінний клуб, втім, поки цю ідею не втілила в життя.

Іпотерапія – це метод реабілітації та лікування з використанням верхової їзди. Вона допомагає зміцнити м’язи, покращити координацію, зняти стрес і застосовується як для дітей, так і для дорослих при різних фізичних та психологічних розладах. Водночас терапевтичний ефект дає й просте спілкування з кіньми – догляд, гладження чи перебування поруч із твариною сприяють зниженню тривожності, розслабленню та розвитку емоційної чутливості.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Раніше «Главком» писав, що напівоголена Камалія підкорила хвилі Дніпра та наразила себе на хейт.

Читайте також:

Теги: лікарня тварини Камалія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відвертість артистки зайшла далеко не всім її землякам
Напівоголена Камалія підкорила хвилі Дніпра та наразила себе на хейт (відео)
3 вересня, 20:48
Команда лікарів провела операцію успішно
У Вінниці лікарі видалили жінці пухлину вагою 15 кг
4 вересня, 06:44
Корови напали на подружжя в австрійських горах
У горах стадо корів затоптало подружжя туристів
6 вересня, 19:55
28-річний артист поки не став розголошувати свій діагноз
«Діагноз мене не тішить». Співак Melovin опинився в лікарні під крапельницями (фото)
11 вересня, 12:29
До прибуття надзвичайників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце
В Ужгородській лікарні сталася пожежа: загинув 74-річний пацієнт
16 вересня, 18:06
Кожну тривогу пес Міша дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку
У Києві пса, що ховається у метро під час тривоги, перестали пускати всередину. Зоозахисники б'ють на сполох
16 вересня, 17:07
Виняток становлять лише молочні продукти
Україна запровадила ветеринарні обмеження щодо Азербайджану
25 вересня, 14:54
Свідок побиття тварини зробив власнику зауваження і зафіксував його поведінку на телефон
У Києві затримано чоловіка, який побив свого собаку на очах у перехожих
26 вересня, 09:07
Хемілтон: Втратив свого найкращого друга
Ексвласниця «Лейкерс» прокоментувала смерть бульдога Хемілтона
1 жовтня, 12:31

Шоу-біз

Камалія несподівано привела коня в лікарню та потішила пацієнтів (відео)
Камалія несподівано привела коня в лікарню та потішила пацієнтів (відео)
Тисячі доларів. Зірка серіалу «Кріпосна» озвучила свій найбільший гонорар
Тисячі доларів. Зірка серіалу «Кріпосна» озвучила свій найбільший гонорар
На тлі чуток відомий телеведучий розповів, який в нього ВІЛ-статус
На тлі чуток відомий телеведучий розповів, який в нього ВІЛ-статус
Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України
Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України
Пивоваров зазіхнув на рекорд гурту «Океан Ельзи»
Пивоваров зазіхнув на рекорд гурту «Океан Ельзи»
Данилко перервав тишу у свій день народження. Хто привітав творця Сердючки
Данилко перервав тишу у свій день народження. Хто привітав творця Сердючки

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua