Камалія несподівано привела коня в лікарню та потішила пацієнтів (відео)

Артистка стала амбасадоркою Асоціації іпотерапії в Україні

Співачка Камалія стала амбасадоркою першого в Україні соціального проєкту «Кінь у лікарню» та амбасадоркою Асоціації іпотерапії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі виконавиці.

Артистка завітала до лікарні при Національному науковому центрі радіаційної медицини, гематології та онкології в столиці. Компанію Камалії склав кінь Лотос. За словами артистки це стало початком нової сторінки впровадження іпотерапії в медичних установах України. «Наш проєкт «Доктор Кінь» має благородну мету – зробити іпотерапію та взаємодію з кіньми доступними для дітей, ветеранів та пацієнтів лікарень і реабілітаційних центрів», – зауважила Камалія.

Співачка пройшлась з конем коридорами медичної установи. Камалія та Лотос зайшли і до однієї з палат, де провели час з літньою хворою. Артситка висловила подяку комунальному підприємству «Київський Іподром» за реалізацію цього благодійного проєкту. «Разом ми створюємо простір відновлення, радості та надії для тих, хто найбільше потребує нашої підтримки», – підсумувала Камалія.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Камалія вже багато років захоплюється кінним спортом і неодноразово брала участь у змаганнях, де виборювала призові місця. Вона займається верховою їздою понад десятиліття, має власних коней та регулярно тренується, вважаючи цей вид спорту важливим для дисципліни й гармонії. Також Камалія планувала відкрити власний кінний клуб, втім, поки цю ідею не втілила в життя.

Іпотерапія – це метод реабілітації та лікування з використанням верхової їзди. Вона допомагає зміцнити м’язи, покращити координацію, зняти стрес і застосовується як для дітей, так і для дорослих при різних фізичних та психологічних розладах. Водночас терапевтичний ефект дає й просте спілкування з кіньми – догляд, гладження чи перебування поруч із твариною сприяють зниженню тривожності, розслабленню та розвитку емоційної чутливості.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Раніше «Главком» писав, що напівоголена Камалія підкорила хвилі Дніпра та наразила себе на хейт.