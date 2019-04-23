Ким Кардашьян похвасталась откровенным нарядом из отпуска на Бали



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Ким Кардашьян

38-летняя Ким Кардашьян рассказала, что на прошлой неделе вернулась из семейной поездки на Бали

Во время отдыха телезвезда не опубликовала ни одного кадра, зато сегодня показала целую серию снимков.

На них супруга Канье Уэста предстала во всей красе в питоновом комплекте из кроп-топа и юбки. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы звезды шоу «Семейство Кардашьян» и по цвету идеально гармонировал с ее бронзовым загаром. По словам Ким, Бали — одно из самых красивых мест, где она когда-либо бывала, и она рада, что показала его мужу.

«Я должна была привезти сюда Канье, чтобы он почувствовал дух и культуру Бали — самого спокойного места на Земле», — написала она в Instagram.

Не только поклонники оценили образ звезды. Певица Кэти Перри отметила, что Ким выглядит свежо и молодо, с чем, впрочем, согласились и другие фолловеры.

«Хищница!», «Королева джунглей», «Канье повезло», «Ох Ким, ты мой идеал красоты, матери и супруги», «На грани, но очень красиво», — написали фолловеры.

Джерело: graziamagazine.ru