Кортни Кардашьян в ванне призвала девушек любить себя



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Кортни Кардашьян instagram.com/kourtneykardash

39-летняя теледива уверена, что женщинам крайне важно полюбить свое тело

Кортни Кардашьян продолжает промотировать свой новый секретный проект Poosh. На этот раз звезда опубликовала фото в Instagram, на котором позировала совершенно обнаженной в ванной с большим количеством пены. Под провокационным кадром звезда призвала любить себя сильнее, чем когда-либо.

«Люби себя так же сильно, как ты любишь их», — отметила Кортни, имея в виду мужчин.

Кортни запустила кампанию Poosh в начале марта — тогда звезда поделилась первым кадром из ванной комнаты ради которого полностью разделась. Подробности проекта пока не разглашаются, но журналисты предполагают, что новый бизнес теледивы связан с веллесс-индустрией.