Кортни Кардашьян в ванне призвала девушек любить себя
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Розсилка
39-летняя теледива уверена, что женщинам крайне важно полюбить свое тело
Кортни Кардашьян продолжает промотировать свой новый секретный проект Poosh. На этот раз звезда опубликовала фото в Instagram, на котором позировала совершенно обнаженной в ванной с большим количеством пены. Под провокационным кадром звезда призвала любить себя сильнее, чем когда-либо.
«Люби себя так же сильно, как ты любишь их», — отметила Кортни, имея в виду мужчин.
Кортни запустила кампанию Poosh в начале марта — тогда звезда поделилась первым кадром из ванной комнаты ради которого полностью разделась. Подробности проекта пока не разглашаются, но журналисты предполагают, что новый бизнес теледивы связан с веллесс-индустрией.
Портал Page Six сообщил, что компания Poosh будет похожа на детище Гвинет Пэлтроу. Организация актрисы Goop предлагает нетрадиционные методы лечения болезней и поддержания здоровья. Кстати, у бренда Кортни уже есть сайт и аккаунт в Instagram. На него подписаны более двух миллионов человек.
Кортни Кардашьян всегда гордилась своим телом. Звезда регулярно выгуливает соблазнительные наряды и фотографируется в нижнем белье. Например сегодня, Кортни позировала вместе с Кендалл в стрингах и футболке.