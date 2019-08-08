Лайма Вайкуле призналась, что собирается бросить курить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лайма Вайкуле

Известная российская артистка прилетела в Украину впервые за пять лет

Сегодня в Одессе стартует фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendevous.

По случаю этого события Лайма Вайкуле устроила пресс-конференцию и рассказала много интересных историй.

Как оказалось, первая встреча певицы с Одессой для нее едва не стала последней. Именно там во время концерта с ней произошел страшный инцидент – звезду ударило током.

«Меня долбануло током - 380 вольт. Хотела сказать: «Помогите!», но не могла этого сделать, потому что все мышцы сократились, я прокусила язык. Мне казалось, что никто не заметил, и я в образе спускалась со второго этажа», -поделилась жуткой историей певица.

Кроме этого, в Одессе артистка впервые снялась в кино. Правда на этом ее творческий эксперимент закончился.

«Это было ужасно. Я со всеми тогда поссорилась, но снималась. Никому не говорю про этот фильм. Как говорила Раневская - плохо сняться в кино - наплевать в вечность. Я это уже сделала», - поделилась исполнительница.

Лайма Вайкуле также рассказала о том, как ей все эти годы удается быть практически в одном и том же весе.

«Для меня еда - это топливо. Я не могу тратить время на еду. Но я бросаю курить, поэтому я могу приехать к вам в следующем году уже щекастой», - признавалась артистка.

Напомним, что с 8 по 10 августа в Одессе пройдет фестиваль Лаймы Вайкуле, в котором примут участие: Тина Кароль, Ирина Билык, Alekseev, группа Kazka, Настя Каменских, группа «ВВ», Арсен Мирзоян. Кроме этого, на сцене готов выступить Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, «Лепреконсы», а также мастера юмора и стендапа.

Конечно же, многие украинские меломаны надеялись, что на фестиваль приедет примадонна российской эстрады - Алла Пугачева, но ее место займет украинская поп-дива Ирина Билык.

«Когда на Рандеву встречаются две звезды, другим становится тесно. Готовим с Лаймой для вас что-то очень мощное и грандиозное. Встречаемся в Одессе. Не говорите потом, что не предупреждала!», - так проанонсировала фестиваль Ирина Билык на своей странице в Instagram.