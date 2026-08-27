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Чоловік Ірини Федишин заступився за дружину, яка вкотре не отримала жодного звання

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Федишин з чоловіком допомагає українським військовим
фото: Віталій Човник/Facebook

Віталій Човник згадав про репера Потапа, який має звання заслуженого артиста України

Українська співачка Ірина Федишин не отримала цьогоріч звання народної або ж заслуженої артистки України з нагоди Дня Незалежності. Про це висловився її чоловік, продюсер Віталій Човник у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

Віталій Човник заявив, що після нагородження артистів до Дня Незалежності він з Іриною Федишин почав отримувати багато запитань, чому вона досі не отримала жодного звання. Відповіді на це питання подружжя не має. «Цьогоріч до Дня Незалежності державними званнями відзначили багатьох українських артистів. Вітаю всіх колег, які отримали заслужені нагороди! І водночас під нашими дописами і у приватні знову бачу багато запитань: «А коли Ірина? Чому досі немає звання?» Друзі, ми не знаємо відповіді. Такі рішення приймаємо не ми», – зауважив він.

Чоловік співачки зазначив, що попри відсутність звання Ірина Федишин продовжує виступати та допомагати ЗСУ. «Ірина просто продовжує робити те, що робила багато років: співати українською, збирати людей навколо української пісні, представляти її у світі та допомагати нашим захисникам. І окремо хочу подякувати всім, хто так щиро вболіває за Ірину і за нас», – додав продюсер.

Чоловік Ірини Федишин заступився за дружину, яка вкотре не отримала жодного звання фото 1
фото: Віталій Човник/Facebook

За словами Віталія Човника, звання заслуженого артиста України цьогоріч отримало 85 зірок, а звання народного – 15. «За останні сім років державними званнями відзначили ще чимало українських артистів. На жаль, імені Ірини Федишин у цих списках ми так і не побачили. Проте приємно, коли згадуєш, що, наприклад, Потап ще у 2020 році отримав звання «Заслужений артист України» і досі його ще має», – висловився чоловік артистки.

Віталій Човник та Ірина Федишин перебувають у шлюбі 20 років
Віталій Човник та Ірина Федишин перебувають у шлюбі 20 років
фото: Віталій Човник/Facebook

Водночас Віталій Човник зауважив, що найголовнішим для Ірини Федишин залишається любов та визнання від її шанувальників. «Звання та нагороди – це, безумовно, почесно. Але, зрештою, найбільше звання для артиста – це любов людей. Її неможливо призначити указом чи вручити разом із нагородою. Її можна лише заслужити своєю творчістю», – йдеться у дописі.

У коментарях українці підтримали Віталія Човника та зазначили, що вже давно вважають співачку народною:

  • «Народ вже давно зробив свій вибір: Ірина – народна. Гідна. Українка».
  • «Дякую, Ірино, за вашу творчість! Ми вас любимо. Пишаємось вами, ви найкраща, гордість України».
  • «Для нас, українців, Ірина Федишин – найнародніша співачка. Ми її любимо, вона найкраща».
  • «Вона народна, бо співає для українців дуже гарно, а також робить все можливе заради перемоги! Як можна не відзначити її, це питання?»

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин передала авто для ЗСУ. Артистка показала відео з десятками авто та вразила мережу масштабом допомоги війську.  Ірина Федишин зібрали кошти на авто для ЗСУ у своєму масштабному турі «Україна колядує», який тривав з грудня 2025 року по січень 2026 року. Співачка виступала не лише в Україні, але й за кордоном, її пісні лунали у США, Канаді та інших містах Європи. 

Торік Ірина Федишин Українська придбала та освятила ще 30 автомобілів для фронту, довівши загальну кількість переданих машин до 400. Ірина Федишин передала ще 100 автівок у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту. Перед відправкою до військових автомобілі освятили священнослужителі у Львові.

Раніше співачка Ірина Федишин передала бронетранспортер (БТР) для 125-ї бригади ТРО. Ця покупка стала результатом благодійної вечері, яка відбулася у іспанській Марбельї.

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Теги: чоловік Ірина Федишин державні нагороди співачка

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