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Klavdia Petrivna та Osty відвідали музей Івасюка у кроксах та шльопанцях (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Klavdia Petrivna та Osty є відомими молодими виконавцями
колаж: glavcom.ua

Соломія Опришко та Остап Староста здивували вибором вбрання для візиту музею

Українські молоді співаки Klavdia Petrivna та Osty відвідали музей Володимира Івасюка у Чернівцях. Артисти показалися у незвичних образах на фото. Про це пише «Главком» із посиланням на допис музею у Facebook.

Так, співачка та авторка пісень Klavdia Petrivna, справжнє імʼя якої Соломія Опришко, показалася у музеї в образі з джинсів та жакета із білим гольфом з високим горлом. Образ зірки доповнили білі крокси.

Klavdia Petrivna відвідала музей Івасюка у кроксах
Klavdia Petrivna відвідала музей Івасюка у кроксах
фото: Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка /Facebook

«Klavdia Petrivna, шанувальниця творчості Володимира Івасюка, з трепетом і пієтетом слухала оглядову екскурсію, розглядала особисті речі композитора, книги, ноти, рояль, скрипочки, на яких грав юний Володя. Вдячні за приємні та хвилюючі миті спілкування, за пієтет до творчості композитора, Героя України Володимира Івасюка», – йдеться у дописі.

Klavdia Petrivna та Osty відвідали музей Володимира Івасюка
Klavdia Petrivna та Osty відвідали музей Володимира Івасюка
фото: Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка /Facebook

Разом із Соломією Опришко до музею завітав її колега, співак Остап Староста, відомий як Osty. Артист вбрався для відвідин музею у шорти та футболку, з-під якої виднілася частина сорочки з краваткою. Водночас, обираючи взуття, Osty надав перевагу шльопанцям, під які він одягнув білі шкарпетки.

Klavdia Petrivna та Osty відвідали музей Івасюка у кроксах та шльопанцях (фото) фото 1
фото: Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка /Facebook

Нагадаємо, співачка Klavdia Petrivna показалася у Києві та розповіла про свої витрати на життя. Зірка розкрила суми, які вона вкладає у розвиток своєї кар'єри. Соломія Опришко, назвалася «дуже молодою», вона важає, що для комфортного життя у Києві потрібно $10-15 тис. на місяць.  Однак Клавдія Петрівна сама таких грошей на життя не витрачає.

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Теги: музей співачка шоубіз одяг

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