Білозір розказала, чим займаються її дорослі сини

Оксана Білозір має двох синів та трьох онуків

Народна артистка України Оксана Білозір розповіла, чим займаються її дорослі сини Андрій Білозір та Ярослав Недзельський. Співачка розкрила залаштунки життя своїх дітей та онуків в інтервʼю зі Славою Дьоміним, пише «Главком».

Старший син Оксани Білозір – Андрій Білозір

Оксана Білозір із синами Андрієм (праворуч)та Ярославом (ліворуч), ексчоловіком Романом Недзельським (на фото останній праворуч) фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Діти та онуки Оксани Білозір перебувають в Україні. Старший син співачки Андрій Білозір народився у шлюбі з видатним українським композитором Ігорем Білозіром.

За словами Оксани Білозір, її син Андрій нині працює менеджером «в топовій великій компанії». Зокрема, Андрій Білозір є ексдепутатом Київради 7-го та 8-го скликань. У 2018 році був призначений генеральним директором національної акціонерної компанії «Украгролізинг». Також був помічником Оксани Білозір, яка у 2002 році вперше обралася до Верховної Ради від «Нашої України».

Андрій Білозір є старшим сином Оксани Білозір фото з відкритих джерел

Оксана Білозір розповіла, що її відоме прізвище негативно впливало на її дітей, наприклад, при працевлаштуванні. «Хлопцеві, коли тобі хтось скаже, що тебе влаштувала твоя мама, а ти знаєш, що ти сам добився. В мене діти самі. В мене син обирався до Київради і був депутатом Київради. Він мені не дозволив ні одного разу приїхати до нього на виборчий округ. Він мені сказав: «Це моя дорога, я маю це пройти сам». Ти пройшла сама, тепер я прийду сам. Довів вам, що він молодець. Довів і пройшов і був», – поділилася мати.

Молодший син Оксани Білозір – Ярослав Недзельський

Ярослав Недзельський є молодшим сином Оксани Білозір фото з відкритих джерел

Другий син Оксани Білозір, Ярослав Недзельський, народився у шлюбі співачки з музикантом, продюсером, колишнім головним директором Палацу «Україна», військовим Романом Недзельським. Син артистки відомий підприємницькою та бізнесовою діяльністю. Наразі Ярослав Недзельський «працює на війну», за словами Оксани Білозір.

«Колись мені мій син молодший сказав, коли його спитали: «Ну, де твоя мама, Ярослав?» А він каже: «В мене мами дві. Одна в телевізорі, а одна вдома», – пригадала співачка.

Оксана Білозір розповіла, якою мамою вона була для своїх синів у їхньому дитинстві. «Я давала дуже багато свободи, довіряла дітям своїм, не давала їм якихось рамок, дозволяла, але вони завжди повинні знати, були, з одного боку, що вони будуть відповідати за все. Тобто я їх до цього привчала і своєю поведінкою, і тим, що я могла поїхати там на місяць, наприклад, вони могли бути одні, могли бути з нянею, могли бути з бабусею, вони мали там певні обов'язки. Ну от, я в першу чергу я для них друг», – розповіла зірка.

Оксана Білозір має трьох онуків фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Артистка також має трьох онуків. «Дуже люблю своїх і дітей, і внуків. Навіть у Біблії є така фраза, що вінець слави твоєї у внуках твоїх. Про що це говорить? Про тяглість роду, про взаємостосунки, про контакти», – сказала вона.

До слова, Оксана Білозір двічі була у шлюбі. Її першим чоловіком був легендарний український композитор, співак і керівник ВІА «Ватра» Ігор Білозір. У 2000 році артист загинув.

Другим чоловіком Оксани Білозір був Роман Недзельський, подружжя розлучилося фото: Facebook.com/oksana.bilozir

Другим чоловіком Оксани Білозір став музикант, продюсер, екскерівник Палацу «Україна», військовий Роман Недзельський. Вони прожили у шлюбі понад 30 років. Наприкінці 2022 року пара розлучилася.

Нагадаємо, українська співачка Оксана Білозір зізналася, що їй зраджували у стосунках, однак вважає, що подружню зраду можна пробачити. Зірка поділилася власним досвідом та пояснила, як ставиться до невірності у стосунках.