Камалія у палаючому басейні заспівала нову пісню (відео)
Камалія вразила шанувальників образом у новому кліпі
Співачка Камалія випустила нову пісню «Самбука». Зірка поділилася уривком з майбутнього кліпу, чим вразила мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки в Instagram.
У новій пісні Камалія заспівала про почуття та кохання, яке згасло. Та водночас у рядках пісні авторка співає про самбуку (лікер, – «Главком»), яка горить.
«А поки ми готуємо до прем’єри офіційний кліп, відкриваю для вас завісу й починаю ділитися найяскравішими моментами зі зйомок. Попереду – бекстейджі, ексклюзивні кадри й перший тизер! Це було пристрасно, красиво та по-справжньому гаряче. Скоро побачите все!» – йдеться у дописі артистки.
Вогонь зʼявився й у тизері до майбутнього кліпу до пісні «Самбука». У відео Камалія показалася у купальнику в басейні. Водночас довкола співачки палав вогонь, а вона в цей час співала та танцювала. У кліпі також зʼявляться й інші герої.
Рядки з пісні Камалії «Самбука»
Хай горить самбука
На душі – печаль
Більше твої руки
Не торкнуть, на жаль
Кисню бракувало
Витанцюю біль
Колись я запала, а тепер – лиш хміль
Вже нема тих почуттів
Я сама, як ти хотів
Вже нема... спливають дні
Майже на дні, сумно мені
У коментарях користувачі оцінили інтригу від співачки до кліпу її нової пісні. Шанувальники назвали Камалію «українською Роксоланою»:
- «Українська Роксолана! І пісня, і відео дуже-дуже сподобалися! Світова прем'єра».
- «Дуже гарячий трек та неймовірний образ!»
- «Розкішна наша зірочка».
- «Палаюча, мов самбука».
Нагадаємо, українська співачка Камалія вдруге опинилася у лікарні та показалася на лікарняному ліжку під крапельницями. Вона повернулася до лікарні після концертів, адже спочатку була змушена відмовитися від допомоги медиків та госпіталізації через заплановані виступи.
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