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Камалія у палаючому басейні заспівала нову пісню (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Камалія анонсувала «пристрасний» кліп до нової пісні
фото: Kamaliya Zahoor/Facebook

Камалія вразила шанувальників образом у новому кліпі

Співачка Камалія випустила нову пісню «Самбука». Зірка поділилася уривком з майбутнього кліпу, чим вразила мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки в Instagram.

У новій пісні Камалія заспівала про почуття та кохання, яке згасло. Та водночас у рядках пісні авторка співає про самбуку (лікер, – «Главком»), яка горить.

«А поки ми готуємо до прем’єри офіційний кліп, відкриваю для вас завісу й починаю ділитися найяскравішими моментами зі зйомок. Попереду – бекстейджі, ексклюзивні кадри й перший тизер! Це було пристрасно, красиво та по-справжньому гаряче. Скоро побачите все!» – йдеться у дописі артистки.

Вогонь зʼявився й у тизері до майбутнього кліпу до пісні «Самбука». У відео Камалія показалася у купальнику в басейні. Водночас довкола співачки палав вогонь, а вона в цей час співала та танцювала. У кліпі також зʼявляться й інші герої.

Рядки з пісні Камалії «Самбука»

Співачка Камалія випустила нову пісню «Самбука»
Співачка Камалія випустила нову пісню «Самбука»
фото: Kamaliya Zahoor/Facebook

Хай горить самбука

На душі – печаль

Більше твої руки

Не торкнуть, на жаль

Кисню бракувало

Витанцюю біль

Колись я запала, а тепер – лиш хміль

Вже нема тих почуттів

Я сама, як ти хотів

Вже нема... спливають дні

Майже на дні, сумно мені

У коментарях користувачі оцінили інтригу від співачки до кліпу її нової пісні. Шанувальники назвали Камалію «українською Роксоланою»:

  • «Українська Роксолана! І пісня, і відео дуже-дуже сподобалися! Світова прем'єра».
  • «Дуже гарячий трек та неймовірний образ!»
  • «Розкішна наша зірочка».
  • «Палаюча, мов самбука».

Нагадаємо, українська співачка Камалія вдруге опинилася у лікарні та показалася на лікарняному ліжку під крапельницями. Вона повернулася до лікарні після концертів, адже спочатку була змушена відмовитися від допомоги медиків та госпіталізації через заплановані виступи.

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Теги: Камалія співачка пісня кліп

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