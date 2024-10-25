Син Повалій відреагував на конфіскацію майна матері-зрадниці: «Не там шукають»

Денис Повалій, син скандальної співачки Таїсії Повалій, назвав «совковим методом» рішення українського суду про конфіскацію майна його матері

Син співачки Таїсії Повалій Денис відреагував на ухвалене 23-го жовтня рішення Вищого антикорупційного суду України про конфіскацію в артистки, котра підтримує розв'язану Росією повномасштабну війну, її майна та прав на пісні на користь держави.

Новину про це 41-річний син підсанкційної співачки, котрий пише у Instagram англійською або українською, поширив у сторіс, запитавши думки своєї аудиторії.

«У нас є п'ять днів, щоб подати апеляцію. Це такий натяк, щоб усі сиділи і мовчали? Невже за позицію людину можуть позбавити усього?», – написав Денис Повалій.

«Розумію, що вона (позиція – «Главком») викликає обурення у багатьох, але, по-перше, її не розділяють усі мешканці будинку, який зібралися «віджати», а по-друге, може, все ж трохи не там шукають справжніх корупціонерів? І як можна одночасно боротися з радянською символікою і діяти такими совковими методами? Проти чого тоді воюємо? У мене тільки питання і жодної відповіді...», – додав Денис.

Денис Повалій вважає, що відверто антиукраїнська позиція його мами щодо війни в Україні аж ніяк не привід конфісковувати в неї майно та права на пісні скриншот допису Дениса Повалія

Своїм дописом Денис Повалій показав повне нерозуміння або небажання розуміти причину, яка призвела до такого рішення суду. Адже майно Таїсії Повалій конфіскували не за корупційні діяння. У лютому 2024 року 59-річній Таїсії Повалій заочно повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу:

ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність);

ст. 436 ККУ (публічні заклики до агресивної війни);

ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України).

Як відомо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформацію про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Також відомо, що співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.