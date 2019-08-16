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    Шоу-биз

    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы

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    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    prm.ua

    16 августа, известной американской певице, актрисе и режиссеру Мадонне, которая представила скандальный альбом Madame X, исполняется 61 год

    Мадонна - королева поп-музыки и один из самых дорогих брендов, знаменитая певица, автор песен и музыкальный продюсер. 

    Песни и клипы Мадонны задают тон и направление как американской, так и мировой музыкальной индустрии. 

    Творчество исполнительницы часто оказывается в центре скандалов, она не боится затрагивать острые темы социальной несправедливости, расового и полового угнетения.

    Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити, штат Мичиган, США. Она довольно рано начала свою певческую карьеру и в конце 80-х была уже звездой мирового масштаба. 

    Отметим, что за годы на сцене певица успела выпустить тринадцать студийных и пять концертных альбомов, шесть сборников и 82 синглов, дать сотни концертов во всех уголках мира, а также попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая коммерчески успешная исполнительница.

    Сейчас дискография королевы поп-музыки продолжает пополняться новыми работами, а маршрут гастрольного графика - новыми географическими названиями.

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    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы
    Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы

    В мае 2019 года Мадонна стала гостьей международного музыкального конкурса «Евровидение-2019», который проходил в Тель-Авиве. Звезда такого уровня впервые удостоила своим вниманием это мероприятие. Исполнение певицей двух песен обошлось спонсорам торжества в $ 1,5 млн.

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