Мадонне исполняется 61: откровенные фото певицы

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prm.ua

16 августа, известной американской певице, актрисе и режиссеру Мадонне, которая представила скандальный альбом Madame X, исполняется 61 год

Мадонна - королева поп-музыки и один из самых дорогих брендов, знаменитая певица, автор песен и музыкальный продюсер.

Песни и клипы Мадонны задают тон и направление как американской, так и мировой музыкальной индустрии.

Творчество исполнительницы часто оказывается в центре скандалов, она не боится затрагивать острые темы социальной несправедливости, расового и полового угнетения.

Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити, штат Мичиган, США. Она довольно рано начала свою певческую карьеру и в конце 80-х была уже звездой мирового масштаба.

Отметим, что за годы на сцене певица успела выпустить тринадцать студийных и пять концертных альбомов, шесть сборников и 82 синглов, дать сотни концертов во всех уголках мира, а также попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая коммерчески успешная исполнительница.

Сейчас дискография королевы поп-музыки продолжает пополняться новыми работами, а маршрут гастрольного графика - новыми географическими названиями.

В мае 2019 года Мадонна стала гостьей международного музыкального конкурса «Евровидение-2019», который проходил в Тель-Авиве. Звезда такого уровня впервые удостоила своим вниманием это мероприятие. Исполнение певицей двух песен обошлось спонсорам торжества в $ 1,5 млн.