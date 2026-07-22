РФ запускає систему тотального стеження за мігрантами: деталі від розвідки

Розвідка зазначила, що запровадження обов'язкових гаджетів для іноземців свідчить про наявність у російських спецслужб розвиненої системи масового стеження

Російське МВС зобов’яже мігрантів купувати мобільні телефони із електронним профілем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Пряма та єдина мета цього нововведення – тотальний контроль і цілодобове відстеження геопозиції кожної особи, що в’їжджає до країни», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначила, що запровадження обов'язкових гаджетів для іноземців свідчить про наявність у російських спецслужб розвиненої системи масового стеження. «Російська влада давно акумулює геолокаційні дані власних підданих через підконтрольних мобільних операторів та вітчизняний софт, просто мігранти стали першою категорією, де це закріплюють законодавчо та без жодних спроб приховати тоталітарну сутність системи», – додається у повідомленні.

«Технологічний концтабір уже тестують на повну потужність у Москві та Підмосков'ї за допомогою мобільного додатка «амина». Іноземці змушені постійно тримати увімкненим відстеження геолокації. Якщо програма не передає координати бодай три дні, людину автоматично заносять до так званого реєстру контрольованих осіб. Наслідки миттєві та жорстокі: блокування банківських карт, заборона на будь-які фінансові операції та невідворотна депортація», – пояснює розвідка.

Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Держдума РФ посилила законодавство щодо мігрантів: податкові органи передаватимуть дані про їхні доходи до МВС, а невідповідність встановленим критеріям може стати підставою для анулювання дозволу на проживання та примусового виїзду з країни. «Будь-яке відхилення від критеріїв (недостатній строк роботи за рік або дохід, нижчий за прожитковий мінімум) веде до негайного анулювання дозволу на проживання чи посвідки. На збори та виїзд із країни разом із родиною мігрантам дають усього 15 днів», – наголошує розвідка.

«Ці репресивні норми боляче б'ють і по дітях іноземців, демонструючи відсутність будь-яких гуманітарних засад у російській політиці. Неповнолітні можуть залишатися на Росії виключно на термін дії патенту батьків. Одразу після досягнення 18 років діти мігрантів зобов'язані або негайно оформити власний трудовий патент, або залишити територію РФ упродовж місяця», – підсумовується у повідомленні.

До слова, Росія зіткнулася з гострою нестачею робочої сили, яка посилилася через війну проти України. На цьому тлі Москва дедалі активніше залучає трудових мігрантів з Індії та шукає способи збільшити їх кількість.