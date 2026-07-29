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Зеленський відповів, чи повернулося питання Криму на стіл переговорів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський відповів, чи повернулося питання Криму на стіл переговорів
Зеленський висловився про повернення Криму до переговорів
скриншот з відео

Зеленський наголосив, що питання Криму залишається принциповим для України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи повернулося питання Криму до порядку денного мирних переговорів. За його словами, наразі про це говорити зарано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави для Fox News.

Під час інтерв'ю журналіст запитав Зеленського, чи повернувся Крим на стіл переговорів.

«Це трохи не так. Або ще не так. Подивимося. Я не знаю», – відповів президент.

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Водночас Зеленський наголосив, що питання Криму залишається принциповим для України. «Земля дуже важлива. Це наша територія, наша історія, наші домівки», – сказав глава держави.

Він підкреслив, що найвищою цінністю є життя українців. «Але найважливіше – не втратити людей», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Крим залишається тимчасово окупованим Росією з 2014 року та є одним із ключових військових плацдармів РФ у війні проти України. Останніми місяцями Сили оборони України регулярно завдають ударів по військовій інфраструктурі на півострові, складах пального, логістичних об'єктах і маршрутах постачання. Через це окупаційна влада періодично запроваджує обмеження на продаж пального, скасовує масові заходи та повідомляє про перебої в роботі окремих об'єктів інфраструктури.

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Теги: Крим Володимир Зеленський росіяни

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