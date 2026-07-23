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У Криму та на Луганщині пролунали вибухи від атаки дронів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Криму та на Луганщині пролунали вибухи від атаки дронів
Наслідки атаки безпілотників на окупованій Луганщині
фото: соцмережі

У Луганську пожежа охопила автостоянку, в Криму БПЛА влучили по підстанціях

У ніч на 23 липня безпілотники атакували тимчасово окуповані Крим і Луганськ – вибухи й пожежі зафіксували одразу в кількох населених пунктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Кримський вітер» та інші джерела моніторингу.

Севастополь і Балаклавський район

За заявами окупаційної влади, у Севастополі відбивали атаку безпілотників, працювали протиповітряна оборона та мобільні вогневі групи – росіяни стверджують, що в Балаклавському районі збили чотири дрони. Незалежно підтвердити ці дані наразі неможливо.

За інформацією «Кримського вітру», в районі Балаклавської ТЕС лунала стрілянина й кілька потужних вибухів. Ймовірно, ураження зазнала підстанція 110/10/0,4 кВ (ТП-1106 «Восход»). Атаку опосередковано підтвердив і так званий «губернатор» тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

У Криму та на Луганщині пролунали вибухи від атаки дронів фото 1

Ще один потужний вибух пролунав безпосередньо в Севастополі, після чого – з затримкою у 3-4 хвилини – ввімкнули сигнал повітряної тривоги.

Феодосія, Ялта та Євпаторія

У Феодосії, за повідомленнями підписників «Кримського вітру», працювала російська ППО, було чути вибухи, а по дронах вели тривалий, але здебільшого безрезультатний вогонь. Попри це, є інформація про приліт – ймовірно, під удар потрапила електропідстанція в Корабельному провулку.

У Криму та на Луганщині пролунали вибухи від атаки дронів фото 2

Ще один приліт зафіксували під Феодосією – орієнтовно між селищем Приморське та селами Південне і Батальне. За даними «Кримського вітру», подібний випадок у цьому ж районі вже фіксували напередодні. Із великих об'єктів поблизу розташована підстанція 110/35/6 кВ «Приморська».

У Ялті мешканці повідомляли про проліт дронів і серію вибухів. Раніше в цьому місті вже атакували підстанцію «Дарсан» – тоді вибухи були настільки потужними, що окупанти на певний час заблокували рух Кримським мостом.

В Євпаторії, за словами місцевих, відбиття атаки безпілотників тривало щонайменше півтори години.

У Криму та на Луганщині пролунали вибухи від атаки дронів фото 3

Окупований Луганськ

Тієї ж ночі під ударом безпілотників опинився й окупований Луганськ. За повідомленнями місцевих мешканців, у місті виникли пожежі після влучання по автостоянці з вантажівками окупантів. Мобільні вогневі групи намагалися збивати дрони, однак, за словами очевидців, безуспішно.

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Луганськ і раніше регулярно потрапляв під удари – зокрема, дрони атакували нафтобазу та інші об'єкти на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, окупований Крим регулярно перебуває під ударами безпілотників: зокрема, у ніч на 11 червня дрони пошкодили два мости на в'їздах до півострова, а в Севастополі спалахнула пожежа.

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Теги: пожежа Крим вибух окупанти Луганськ стрілянина росіяни соцмережі

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