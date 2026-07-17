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Уламки нових російських ракет розкрили несподівану правду про санкції

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Уламки нових російських ракет розкрили несподівану правду про санкції
Нові іноземні компоненти потрапили до російського ВПК
фото: росЗМІ

Дослідження уламків «Іскандера» та «Орешника» показало, що Кремль і далі отримував сучасні іноземні компоненти, а частину електроніки для озброєння постачали білоруські підприємства

Попри багаторічні західні санкції, Росія й надалі використовує сучасні іноземні компоненти для виробництва ракет. Таких висновків дійшли після дослідження уламків новітніх російських боєприпасів. Про це «Главкому» розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Фахівці дослідили компоненти балістичної ракети «Іскандер-М», виготовленої у квітні 2025 року, та ракети «Орешник», яку Росія застосувала для удару по Дніпру.

Як зазначив Власюк, в «Іскандері» виявили нові іноземні деталі, вироблені у 2024-2025 роках. Йдеться про електронні компоненти зі США, Тайваню, Швейцарії, Японії та Китаю. Це, за його словами, свідчить, що Росія не втратила доступ до сучасної елементної бази, попри міжнародні обмеження.

Окрему увагу, за словами посадовця, привернуло дослідження ракети «Орешник». Воно показало, що в її конструкції використовувалася виключно російська та білоруська електроніка.

«Ми окремо звернули увагу на білоруські підприємства «Інтеграл» та «Транзистор», які, за нашими даними, забезпечували виробництво окремих компонентів для російського військово-промислового комплексу», – зазначив Власюк.

Він наголосив, що Україна вже передала міжнародним партнерам інформацію про виявлені компоненти, їхніх виробників і серійні номери. За його словами, ці дані мають допомогти перекрити канали постачання електроніки, яку Росія використовувала для виготовлення сучасного озброєння.

Власюк підкреслив, що результати дослідження продемонстрували одну з головних проблем чинного санкційного режиму: навіть після запровадження масштабних обмежень окремі іноземні компоненти продовжували потрапляти до російського військово-промислового комплексу через схеми обходу санкцій або посередників.

Нагадаємо, російська армія не відмовилася від своїх стратегічних цілей у війні проти України та продовжує підготовку до нових наступальних дій. Водночас Збройні сили України посилюють фортифікації, розвивають антидроновий захист і готують населені пункти до можливих атак.

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Теги: росія зброя балістичні ракети Владислав Власюк

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