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Заморожені активи Росії. Ексчиновники ЄС і США запропонували новий механізм

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Заморожені активи Росії. Ексчиновники ЄС і США запропонували новий механізм
Йдеться про приблизно €210 млрд активів Центробанку РФ, більшість яких зберігається в бельгійському Euroclear
фото ілюстративне

Крамп-Карренбауер: ЄС має убезпечити Бельгію від «російського тиску»

Європейський союз має передати опіку над замороженими активами Центрального банку Росії новій фінансовій структурі ЄС, щоб зняти ризики з Бельгії та розблокувати використання цих коштів для підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Хто автори пропозиції

Про це йдеться у спільній заяві колишньої міністерки оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, колишньої міністерки у справах Європи Франції Наталі Луазо й ексзаступника радника з національної безпеки США Даліпа Сінгха. Видання нагадує, що в Європі заморожено приблизно €210 млрд активів країни-агресора РФ, більшість яких – у бельгійській фінансовій установі Euroclear.

Автори пропозиції наголошують, що йдеться не про конфіскацію: Центробанк Росії залишиться власником активів, але управління ними передадуть структурі ЄС.

Скільки коштує відбудова

Світовий банк, ООН та ЄС оцінюють вартість повоєнної відбудови України у €509 млрд. Ще у 2022 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка визнала, що Росія має сплатити Україні репарації за завдану шкоду – саме на цю юридичну підставу спираються автори пропозиції, наполягаючи, що йдеться не про вилучення коштів, а про тимчасове управління ними до моменту, коли Росія погодиться компенсувати збитки.

Чому Бельгія проти

Наприкінці 2025 року пропозицію щодо активів уже розглядала Європейська рада, однак Бельгія її заблокувала. За даними The Guardian, країна отримувала погрози від російської розвідки ГРУ, а очільниці Euroclear навіть довелося найняти охорону. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер публічно заявляв, що Москва дала зрозуміти: наслідки для його країни і для нього особисто відчуватимуться «довіку». Замість передачі активів ЄС тоді обмежився кредитом Україні на €90 млрд на 2026–2027 роки.

Чому саме зараз

Автори називають кілька причин, чому рішення варто ухвалити невідкладно:

  • зараз є «вікно можливостей» – наступ Путіна зайшов у глухий кут, російські нафтопереробні заводи горять, а Віктор Орбан, який раніше систематично блокував подібні рішення ЄС, більше не при владі;
  • нові кошти посилили б переговорну позицію України на можливих мирних перемовинах;
  • за неофіційним «мирним планом» із 28 пунктів, який восени 2025-го обговорювали представники Трампа, $100 млрд із заморожених активів мали піти на відбудову України, але під керівництвом США – з умовою, що 50% прибутку отримають Штати, а частину коштів спрямують на спільні російсько-американські «проєкти». Контроль ЄС захистив би гроші від такого сценарію;
  • вибори у Франції в травні 2027 року можуть привести до влади Марін Ле Пен, яка роками мала тісні зв'язки з Путіним, і чия готовність фінансувати Україну викликає сумніви;
  • це зняло б із Бельгії страх перед погрозами Кремля.

Прецедент Іраку

Автори пропозиції також посилаються на прецедент Іраку: після повалення режиму Саддама Хусейна 2003 року закордонні активи іракського центрального банку переказали на новий рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка. За задумом авторів, аналогічна схема дала б ЄС можливість у майбутньому використовувати російські активи для підтримки України відповідно до міжнародного права й законодавства ЄС.

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери ЄС не погодили рішення надати Україні репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ, натомість виділили €90 млрд кредиту на 2026–2027 роки.

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Теги: росія кредит гроші Світовий банк Бельгія Європейський Союз Москва репарації

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