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    Победительница «Евровидения-2018» угодила в антисемитский скандал

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    Нетта Барзилай - Победительница «Евровидения-2018» угодила в антисемитский скандал
    Нетта Барзилай

    В Нидерландах сняли ролик, в котором высмеивают израильтян от лица Нетты Барзилай

    Голландский государственный телеканал Bnnvara выпустил в эфир антисемитскую передачу The Sanne Wallis Show, в которой высмеял победительницу «Евровидения-2018», израильтянку Нетту Барзилай.

    В программе комик Санне Уоллес Де Фриз пародирует певицу, используя все существующие клише об Израиле. «У нас тут вечеринка намечается, вы придете? В мечети Аль-Акса, которая все равно пустует. Смотрите, как тут красиво! Я бросаю бомбы, Израиль снова победитель, веселье продолжается уже 70 лет. Нет, палестинцев не будет – им вход запрещен. Я за ними охочусь через занавески…» - поет пародистка.

    «А если вечеринка провалится, убедитесь, что ваши денежки в посольствах, ваши доллары и центы, ваши фонды, ваши дзинь-дзинь и звяк-звяк…» - продолжила Санне Уоллес Де Фриз.

    Это шоу привлекло внимание местного Центра информации и документалистики по Израилю (CIDI), мониторящего антисемитские и антиизраильские инциденты в Нидерландах.

    «Начали с Израиля, а чем закончили? Евреи и деньги. Вы себя выдали, Bnnvara – как забавно, как забавно…» – такая запись опубликована на странице этой организации в социальной сети Twitter.

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    Джерело: Обозреватель

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