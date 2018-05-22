Победительница «Евровидения-2018» угодила в антисемитский скандал

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Нетта Барзилай

В Нидерландах сняли ролик, в котором высмеивают израильтян от лица Нетты Барзилай

Голландский государственный телеканал Bnnvara выпустил в эфир антисемитскую передачу The Sanne Wallis Show, в которой высмеял победительницу «Евровидения-2018», израильтянку Нетту Барзилай.

В программе комик Санне Уоллес Де Фриз пародирует певицу, используя все существующие клише об Израиле. «У нас тут вечеринка намечается, вы придете? В мечети Аль-Акса, которая все равно пустует. Смотрите, как тут красиво! Я бросаю бомбы, Израиль снова победитель, веселье продолжается уже 70 лет. Нет, палестинцев не будет – им вход запрещен. Я за ними охочусь через занавески…» - поет пародистка.

«А если вечеринка провалится, убедитесь, что ваши денежки в посольствах, ваши доллары и центы, ваши фонды, ваши дзинь-дзинь и звяк-звяк…» - продолжила Санне Уоллес Де Фриз.

Это шоу привлекло внимание местного Центра информации и документалистики по Израилю (CIDI), мониторящего антисемитские и антиизраильские инциденты в Нидерландах.

«Начали с Израиля, а чем закончили? Евреи и деньги. Вы себя выдали, Bnnvara – как забавно, как забавно…» – такая запись опубликована на странице этой организации в социальной сети Twitter.

Джерело: Обозреватель