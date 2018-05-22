  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Дату проведения «Евровидения-2019» неожиданно перенесли

    • Розсилка
    Евровидение - Дату проведения «Евровидения-2019» неожиданно перенесли
    Евровидение

    Песенный конкурс состоится позже, чем обычно

    Организаторы «Евровидение» неожиданно изменили дату проведения международного песенного конкурса в 2019 году. УВ следующем году мероприятие состоится позже, чем обычно.

    Так, конкурс перенесли на вторую половину мая, хотя обычно он проходит в первой половине этого месяца. 64-й международный конкурс состоится 21 и 23 мая (полуфиналы), а финал запланирован на 25-ечисло. Хотя обычно он проводится в первой половине месяца. К примеру, в 2018 году финал состоялся 12 мая.

    О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается.

    В качестве места проведения «Евровидения» пока рассматриваются две площадки – Pais Arena и Teddy Stadium в столице страны Иерусалиме.

    Читайте также: Победительница «Евровидения» удивила вокальными способностями. Вирусное видео.

    Джерело: Обозреватель

    Читайте також
    конкурс Евровидение
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ