Дату проведения «Евровидения-2019» неожиданно перенесли

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Евровидение

Песенный конкурс состоится позже, чем обычно

Организаторы «Евровидение» неожиданно изменили дату проведения международного песенного конкурса в 2019 году. УВ следующем году мероприятие состоится позже, чем обычно.

Так, конкурс перенесли на вторую половину мая, хотя обычно он проходит в первой половине этого месяца. 64-й международный конкурс состоится 21 и 23 мая (полуфиналы), а финал запланирован на 25-ечисло. Хотя обычно он проводится в первой половине месяца. К примеру, в 2018 году финал состоялся 12 мая.

О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается.

В качестве места проведения «Евровидения» пока рассматриваются две площадки – Pais Arena и Teddy Stadium в столице страны Иерусалиме.

Джерело: Обозреватель