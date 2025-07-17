Рух транспорту мостом Метро буде частково обмежений протягом п'яти днів (схема)

Дорожні служби ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в лівій смузі руху у напрямку з лівого на правий берег Дніпра

Роботи триватимуть із 12:00 18 липня до 20:00 22 липня

Із 18 до 22 липня частково обмежуватимуть рух транспорту мостом Метро через р. Дніпро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожні служби ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в лівій смузі руху у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Роботи триватимуть із 12:00 18 липня до 20:00 22 липня.

Із 18 до 22 липня частково обмежуватимуть рух транспорту мостом Метро через р. Дніпро: схема інфографіка: Київавтодор

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.