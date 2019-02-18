Наталья Могилевская сменила имидж



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Наталья Могилевская

Украинская певица опубликовала стильній снимок в весеннем луке

Недавно украинская певица Наталья Могилевская анонсировала весенний сольный концерт. Кроме песен и ярких хореографических номеров, артистка решила удивить поклонников и новым луком.

На своей странице в соцсети Instagram Наталья Могилевская опубликовала снимок с новой прической. Весенний лук артистки покорил поклонников, и они засыпали Могилевскую комплиментами.

«Красивая, нежная, необыкновенная. Вы всегда были и будете для меня лучшей из всех медийных личностей», «Очень женственно! Вам идёт», - пишут фолловеры.





Свой новый стайл артистка прокомментировала так:



«Прежде всего поменялась я, а как следствие мой имидж, моя прическа, наряды, и конечно же моя музыка. Если ты стоишь на месте - ты умираешь как личность и как артист. Вся наша жизнь это постоянное движение к чему-то новому, к чему-то светлому. Это постоянный процесс перемен, вот и с мной произошло то же самое»,- призналась Могилевская.