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    Шоу-биз

    Наталья Могилевская сменила имидж

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    Наталья Могилевская - Наталья Могилевская сменила имидж
    Наталья Могилевская

    Украинская певица опубликовала стильній снимок в весеннем луке

    Недавно украинская певица Наталья Могилевская анонсировала весенний сольный концерт. Кроме песен и ярких хореографических номеров, артистка решила удивить поклонников и новым луком. 

    На своей странице в соцсети Instagram Наталья Могилевская опубликовала снимок с новой прической. Весенний лук артистки покорил поклонников, и они засыпали Могилевскую комплиментами. 

    «Красивая, нежная, необыкновенная. Вы всегда были и будете для меня лучшей из всех медийных личностей», «Очень женственно! Вам идёт», - пишут фолловеры.


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    Свой новый стайл артистка прокомментировала так:

    «Прежде всего поменялась я, а как следствие мой имидж, моя прическа, наряды, и конечно же моя музыка. Если ты стоишь на месте - ты умираешь как личность и как артист. Вся наша жизнь это постоянное движение к чему-то новому, к чему-то светлому. Это постоянный процесс перемен, вот и с мной произошло то же самое»,- призналась Могилевская.

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