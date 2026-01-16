Головна Скотч Шоу-біз
Незаконна реклама казино: першу оштрафовану блогерку внесено в реєстр боржників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Два провадження щодо блогерки Сімбочки з’явилися у Єдиному реєстрі боржників на початку січня
скриншот з відео Гордона

Загалом 13 блогерів та одне медіа отримали штрафи за рекламу онлайн-казино

Перші провадження через несплачені своєчасно штрафи за незаконну рекламу казино з’явились у Єдиному реєстрі боржників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Так, два провадження через несплачені штрафи від Державного агентства PlayCity на 4,8 млн грн та 24 тис. грн на блогерку Карину Кучменко (Сімбочка) з’явилися у Єдиному реєстрі боржників на початку січня поточного року. Це перше активне провадження, наявне в реєстрі.

До того у реєстрі з’являлися записи щодо стягнення штрафів від PlayCity до ще двох блогерів: Мовсесян Діани Левонівни та Лавриненка Максима Андрійовича, якому належить Telegram-канал «Труха». Втім наразі по обох випадках відмовлено у відкритті провадження. PlayCity повідомило, що на це є процедурні причини, зокрема, через формальні вимоги до документів та відкриття судового провадження щодо оскарження відповідних рішень.

Загалом 13 блогерів та одне медіа отримали штрафи за рекламу онлайн-казино. Наразі жоден із накладених штрафів не був сплачений добровільно. У PlayCity пояснюють: закон передбачає строк до трьох місяців для добровільної сплати з моменту застосування санкції. За частиною рішень цей термін ще не завершився.

Стягнення з блогерів і медіа через незаконну рекламу казино
Стягнення з блогерів і медіа через незаконну рекламу казино
інфографіка: «Опендатабот»

Водночас частина фігурантів вирішила відстоювати свою позицію в судах. Наразі рішення PlayCity оскаржують сім блогерів та одне медіа. За більшістю позовів відкриті адміністративні провадження, і справи перебувають на стадії судового розгляду. Водночас жодного судового рішення по суті спорів поки що не ухвалено.

Нагадаємо, протягом останніх шести місяців PlayCity провів моніторинг контенту, що порушує вимоги щодо реклами азартних ігор, та виявив низку порушень. Серед оштрафованих – блогерка Анна Алхім, яка просувала казино на своїх акаунтах в Instagram, де її аудиторія перевищує пів мільйона підписників.

Зазначається, що велика увага приділяється блогерам, адже вони мають значний вплив на аудиторію, особливо молодь. Порушення включають демонстрацію інтерфейсу гри, ставок чи виграшів, рекламу нелегальних організаторів та обіцянки легкого доходу через азартні ігри.

За результатами перевірок Playcity протягом пів року оштрафовано 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн. Штрафи, якщо їх не сплатити добровільно, буде передано до виконавчої служби для примусового стягнення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив порядок подання заяви про отримання ліцензії у сфері азартних ігор через портал «Дія». Це ще один крок до повної цифровізації ліцензування грального бізнесу.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив нову постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета – захистити людей від лудоманії.

