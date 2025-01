Оскар-2025. Усі номінанти та фаворити букмекерів

Особисті драми та кінематографічні відкриття у номінаціях найпрестижнішої кінонагороди

На тижні, що минає, у США оголошені номінанти на премію «Оскар». Цьогоріч її вручатимуть в Голлівуді 2 березня. Власне, оголошення номінантів мало би відбутися ще 17 січня, однак плани сплутали безпрецедентно масштабні пожежі, які охопили Лос-Анджелес. До слова, письменник Стівен Кінг заявив, що цьогорічне вручення «Оскара» потрібно було б взагалі скасувати, адже на тлі горя людей, які втратили близьких та домівки у вогні, такі заходи дуже недоречні. Але пожежі – пожежами, а show, як відомо, must go on.

Як і завжди, вибір Американської кіноакадемії приховує чимало особистих драм та розчарувань з боку тих, хто не потрапив у номінації. Драмою номер один можна без вагань назвати відсутність серед номінантів на найкращу жіночу роль Анджеліни Джолі, яка дуже і дуже на неї розраховувала. Задля ролі у стрічці «Марія» вона брала уроки вокалу, вживалась у роль і загалом сприймала її як шанс на особистісне та професій відродження після тривалої перерви у зйомках. Останні роки були для неї вельми непростими: болюче розлучення із Бредом Піттом, тривала судова тяганина, яка висмоктала з неї усі фінансові та моральні ресурси… Усе це болюче вдарило по самооцінці актриси. Джолі доклала чимало зусиль для популяризації «Марії» та себе у цій ролі: вона брала участь у шоу Джиммі Феллона, з’являлася на обкладинках глянцевих журналів і навіть відвідувала кіноподії, відомі своїм впливом на нагороди: до прикладу, Gotham Awards. Однак, на Анджеліну чекало гірке розчарування. На думку інсайдерів реальною перешкодою на шляху до жаданої статуетки став конфлікт із Бредом Піттом: він має більший авторитет у голлівудських колах, тож більшість працівників індустрії стали саме на його бік. На жаль, особисте Джолі переважило її акторські досягнення. Голлівуд – саме те місце, де імідж – це все. Утім, усе це – неофіційна інформація. Можливо, «Марія» просто сама по собі виявилась слабшою за конкурентів?

Ще одним розчаруванням стала відсутність у бодай одній з номінацій нової стрічки 94-річного режисера Клінта Іствуда – легенди Голівуду. Юридичний трилер Клінта «Присяжний номер два» отримав дуже схвальні відгуки глядачів і критиків. Фільм побачив світ 27 жовтня 2024 року на кінофестивалі AFI Fest. Американські ЗМІ пророкували саме цю стрічку на роль зірки і рекордсмена «Оскару». Однак, не сталося.

Водночас і у перелік номінантів потрапили стрічка за участю актора з російських пропагандистських фільмів та пропалестинський фільм.

Загалом короткі списки номінантів мають такий вигляд:

Найкращий фільм

«Субстанція»

Жанр: боді-горор

боді-горор Бюджет: $17,5 млн

$17,5 млн Збори: $76,5 млн

$76,5 млн Режисер: Коралі Фаржа

Коралі Фаржа У ролях: Демі Мур, Марґарет Кволлі, Денніс Квейд

Демі Мур, Марґарет Кволлі, Денніс Квейд Прем’єра: 19 травня 2024 року в основній конкурсній програмі 77-го Канського кінофестивалю

Субстанція. Український трейлер

На «Оскар» стрічка номінується у п’яти категоріях:

Найкращий фільм

Найкращий режисер

Найкраща жіноча роль

Найкращий оригінальний сценарій

Найкращий грим та укладання волосся

«Субстанцію» можна без перебільшень назвати кінохітом 2024 року. Після завершення показу стрічки на Канському кінофестивалі публіка шаленіла 11-хвилинною овацією – найдовшою серед учасників основної конкурсної програми того року. На тому ж таки фестивалі «Субстанція» отримала нагороду за найкращий сценарій. У наступні місяці вона зібрала неймовірну кількість нагород та номінацій: головний приз Міжнародного кінофестивалю у Торонто за найкращий фільм, дві нагороди премії «Астра»: «Найкращий фільм жахів або трилер», «Найкращий грим або укладання волосся», «Золотий глобус» в категорії «Найкраща акторка у кінофільмі – комедія або мюзикл» (Демі Мур) тощо.

«Емілія Перес»

Жанр: кримінальний мюзикл

кримінальний мюзикл Бюджет: $25 млн

$25 млн Збори: $8,5 млн

$8,5 млн Режисер: Жак Одіар

Жак Одіар У ролях: Карла Софія Гаскон, Зої Салдана, Селена Гомес, Адріана Пас

Карла Софія Гаскон, Зої Салдана, Селена Гомес, Адріана Пас Прем’єра: 18 травня 2024 року в основній конкурсній програмі 77-го Канського кінофестивалю

Емілія Перес – офіційний трейлер (український)

На «Оскар» стрічка номінується у 13 категоріях:

Найкращий фільм

Найкраща жіноча роль

Найкращий міжнародний повнометражний фільм

Найкраща жіноча роль другого плану

Найкраща режисерська роботп

Найкраща музика до фільму

Найкращий грим

Найкраща операторська робот

Найкращий монтаж

Найкращий адаптований сценарій

Найкращий звук

Найкращий грим і зачіска

Найкраща пісня

«Емілія Перес» встановив рекорд за кількістю номінацій на «Оскар» – 13! Це перший випадок в історії «Оскара», коли «Найкращу жіночу роль» номінують акторку-трансгендера. Стрічка вже зібрала усі можливі нагороди і номінації: приз журі та приз за найкращу жіночу роль, приз за найкращу музику Канського кінофестивалю-2024, два призи Стокгольмського міжнародного кінофестивалю, п’ять нагород Європейського кінопризу (EFA), чотири нагороди «Золотий глобус» тощо. Цей перелік можна ще довго продовжувати. Однак казус у тому, що стрічка, яку так високо оцінили критики, не відгукнувся в серцях пересічних глядачів: у прокаті вона, без перебільшення, провалилась: при бюджеті в $25 млн їй вдалося зібрати лише $8,5 млн.

«Дюна: частина друга»

Жанр: наукова фантастика

наукова фантастика Бюджет: $190 млн

$190 млн Збори: $704,5 млн

$704,5 млн Режисер: Дені Вільнєв

Дені Вільнєв У ролях: Тімоті Шаламе, Зендея

Тімоті Шаламе, Зендея Прем’єра: 6 лютого 2024 року в розважальному центрі Auditorio Nacional у Мексиці

«Дюна», друга частина. Офіційний трейлер

На «Оскар» стрічка номінується у п’яти категоріях:

Найкращий фільм

Найкраща операторська робота

Найкраща робота художника-постановника

Найкращі візуальні ефекти

Найкращий звук

Зйомки стрічки почалися ще у 2021 році, а прем’єра була намічена на середину 2023 року, однак через голлівудські страйки.

До слова, поява другої частини «Дюни» була під великим питанням. Так, у грудні 2020 року Дені Вільнєв висловлював сумніви, що перша частина «Дюни» окупиться у прокаті. Він тоді заявив: якщо так станеться, другу частину він не буде знімати. Однак «Дюна: Перша частина» зчинила фурор серед глядачів, отже, рішення про продовження франшизи було ухвалено моментально. Нині у проєкті «Дюна: Третя частина» До слова, «Дюна: Перша частина» підняла на новий рівень популярність Тімоті Шаламе та Зіндеї: до виходу стрічки ці молоді актори вже мали певну популярність, а після першої стрічки трилогії стали абсолютними світовими зірками, чиї імена постійно на слуху. Поява акторів у головних ролях у продовженні фактично стала гарантією успіху другої частини «Дюни».

«Wicked: Чародійка»

Жанр: фентезі, мюзикл

фентезі, мюзикл Бюджет: $145 млн

$145 млн Збори: $194,9 млн

$194,9 млн Режисер: Джон М. Чу (Джонатан Мюррей Чу)

Джон М. Чу (Джонатан Мюррей Чу) У ролях: Аріана Гранде, Синтія Еріво, Джонатан Бейлі, Пітер Дінклейдж

Аріана Гранде, Синтія Еріво, Джонатан Бейлі, Пітер Дінклейдж Прем’єра: у кінотеатрах США 22 листопада 2024

Wicked: Чародійка. Офіційний трейлер 2

На «Оскар» стрічка номінується у дев’яти категоріях:

Найкращий фільм

Найкраща жіноча роль

Найкраща жіноча роль другого плану

Найкраща музика до фільму

Найкраща робота художника-постановника

Найкращий грим та зачіска

Найкращі візуальні ефекти

Найкращий дизайн костюмів

Найкращий монтаж

Найкращий звук

Ця стрічка – адаптація відомого мюзиклу «Зла», який, у свою чергу, створений за мотивами роману Грегорі Магвайра «Життя і пригоди Злої відьми Заходу», що був опублікований у 2003 році. Як і «Дюна», «Wicked: Чародійка» – не самостійний фільм, а лише частина історії. Це дилогія, і успіх першої частини означає: другій частині бути!

«Анора»

Жанр: комедія, драма

комедія, драма Бюджет: $6 млн

$6 млн Збори: $33,6 млн

$33,6 млн Режисер: Шон Бейкер

Шон Бейкер У ролях: Майкі Медісон, Марк Едельштейн, Юрій Борисов, Карен Карагулян

Майкі Медісон, Марк Едельштейн, Юрій Борисов, Карен Карагулян Прем’єра: 21 травня 2024 року в основній конкурсній програмі 77-го Канського кінофестивалю

ANORA – Офіційний трейлер Redband

На «Оскар» стрічка номінується у шести категоріях:

Найкращий фільм

Найкраща жіноча роль

Найкраща чоловіча роль

Найкраща режисерська робота

Найкращий оригінальний сценарій

Найкращий монтаж

Ця стрічка – свідчення того, що Голлівуд лишається далеким від розуміння політичної ситуації та глобальних проблем, що ставлять під загрозу існування світу. Так, у стрічці, що містить російськомовні сцени та висвітлює перипетії кохання сина російського олігарха та проститутки, знявся російський актор Юрій Борисов. Борисов є фігурантом бази сайту «Миротворець». Він знімався у 2020 у стрічці «Калашников» в окупованому країною-агресором Криму, не гидував брати участь у відверто пропагандистських стрічках. Він не висловлювався щодо війни диктатора Путіна проти України, і разом із ще одним російським актором з «Анори» Марком Ейдельштейном продовжує жити в РФ, будувати там кар'єру. Режисер фільму Шон Бейкер наголошує, що «намагався залишатися політично максимально нейтральним». А поки кіносвіт не помічає слона у кімнаті, «Анора» вже отримала сім нагород BAFTA, «Золоту пальмову гілку» на Канському кінофестивалі та побореться за Оскар у шести номінаціях. Одна з них, до слова, за найкращу чоловічу роль – на неї претендує Борисов.

«Бруталіст»

Жанр: епічна історична драма

епічна історична драма Бюджет: $9,6 млн

$9,6 млн Збори: $2,8 млн

$2,8 млн Режисер: Бреді Корбет

Бреді Корбет У ролях: Едрієн Броуді, Фелісіті Джонс, Гай Пірс

Едрієн Броуді, Фелісіті Джонс, Гай Пірс 1 вересня 2024 на 81-у Венеційському міжнародному кінофестивалі

Бруталіст. Офіційний тизер

На «Оскар» стрічка номінується у десяти категоріях:

Найкращий фільм

Найкраща чоловіча роль

Найкраща чоловіча роль другого плану

Найкраща жіноча роль другого плану

Найкраща режисерська робота

Найкраща музика до фільму

Найкращий оригінальний сценарій

Найкраща робота художника-постановника

Найкраща операторська робота

Найкращий монтаж

Наприкінці 1940-х років архітектор Ласло Тот, угорський єврей, який вижив у Аушвіці, емігрує до Філадельфії. Там він береться за реконструкцію будинку бізнесмена Гаррісона Лі Ван Бюрена. Замовник дуже задоволений результатом, і робить Тоту пропозицію реалізувати монументальний архітектурний проєкт – і це призводить до непоправних наслідків.

Процес підготовки до зйомок, безпосередньо знімання та монтаж цієї американо-англо-угорської стрічки тривав сім років. Хронометраж фінального варіанту «Бруталіста» сягнув 3,5 годин. Стрічка отримала чимало номінацій та нагород: три «Золоті глобуси», три премії Спільноти кінокритиків Нью-Йорка і дві – Спілки кінокритиків Бостона та чимало інших. Фільм був номінований на «Оскар» у десяти категоріях.

«Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» («Повна невідомість»)

Жанр: музичний, драматичний, біографічний

музичний, драматичний, біографічний Бюджет: $65 млн

$65 млн Збори: $63,8 млн

$63,8 млн Режисер: Джеймс Менголд

Джеймс Менголд У ролях: Тімоті Шаламе, Моніка Барбаро, Ель Феннінг, Бойд Голбрук, Нік Офферман, Едвард Нортон

Тімоті Шаламе, Моніка Барбаро, Ель Феннінг, Бойд Голбрук, Нік Офферман, Едвард Нортон Прем’єра: 18 травня 2024 року в основній конкурсній програмі 77-го Канського кінофестивалю

Боб Ділан: Цілковитий незнайомець. Трейлер

На «Оскар» стрічка номінується у восьми категоріях:

Найкращий фільм

Найкраща режисерська робота

Найкраща чоловіча роль

Найкраща чоловіча роль другого плану

Найкраща жіноча роль другого плану

Найкращий адаптований сценарій

Найкращий звук

Найкращий дизайн костюмів

Робота над стрічкою розпочалася ще у 2020 році, однак у зв’язку з пандемією Сovid-19 зйомки довелося відкласти. Стрічка заснована на книзі Елайджі Волда «Ділан переходить на електрику», вона про переломний момент у творчості Боба Ділана, який змінив стилістику своїх пісень і перейшов з фолку на рок. Особливо цінним є те, що сам Боб Ділан був долучений до процесу створення стрічки: він і дещо відредагував сценарій, і дав поради Тімоті Шаламе щодо втілення образу. За словами режисера, впродовж трьох місяців зйомок Шаламе настільки присвятив себе ролі, що припинив спілкування навіть з друзями, а в списку учасників зйомок був записаний як Боб Ділан.

«Конклав»

Жанр: детектив, трилер

детектив, трилер Бюджет: $20 млн

$20 млн Збори: $77,9 млн

$77,9 млн Режисер: Едвард Бергер

Едвард Бергер У ролях: Рейф Файнз, Стенлі Туччі, Джон Літгоу

Рейф Файнз, Стенлі Туччі, Джон Літгоу Прем’єра: 30 серпня 2024 року на кінофестивалі у Тельюрайді

Конклав. Офіційний трейлер

На «Оскар» стрічка номінується у восьми категоріях:

Найкращий фільм

Найкраща чоловіча роль

Найкраща жіноча роль другого плану

Найкращий дизайн костюмів

Найкращий адаптований сценарій

Найкращий монтаж

Найкраща музика до фільму

Найкраща робота художника-постановника

Сам режисер Бергер описав «Конклав» так: «Це фільм про тиху людину, яка оточена тими, хто виборює владу в той час, коли він сам намагається віднайти свою віру». Власне, фільм про боротьбу за папський престол, яка відбувається між трьома кардиналами-кандидатами, кожен з яких має свої скелети у шафі. Католицька церква негативно сприйняла стрічку. Тим часом кінокритики у захваті: стрічка зібрала призи на п’ятьох міжнародних кінофестивалях, «Золотий глобус».

«Я все ще тут»

Жанр: драматичний, біографічий

драматичний, біографічий Бюджет: $14,1 млн

$14,1 млн Збори: $13,6 млн

$13,6 млн Режисер: Вальтер Саллес

Вальтер Саллес В ролях: Фернанда Торрес, Селтон Мелу

Фернанда Торрес, Селтон Мелу Прем’єра: 1 вересня 2024 на Венеціанському кінофестивалі

Я все ще тут. Офіційний трейлер

На «Оскар» стрічка номінується у трьох категоріях:

Найкращий фільм

Найкращий міжнародний фільм

Найкраща жіноча роль

Це той випадок, коли історичні події передано крізь призму життя однієї пересічної сім’ї. Дія розгортається у Бразилії, у 1970-х. Чоловіка викрали представники воєнної диктатури, і жінка вимушена перебудовувати себе і своє життя, аби забезпечити та убезпечити себе і своїх дітей. Фільм знятий на основі реальних подій за мотивами книжки Марсело Рубенса Пайви – сина головної героїні стрічки.

«Нікелеві хлопці» («Хлопчаки з «Нікеля»)

Жанр: драма

драма Бюджет: $23,2 млн

$23,2 млн Збори: $1,5 млн

$1,5 млн Режисер: РаМелл Росс

РаМелл Росс В ролях: Ейтан Гарріс, Брендон Вілсон, Геміш Лінклейтер

Ейтан Гарріс, Брендон Вілсон, Геміш Лінклейтер Прем’єра: 30 серпня 2024 на 51-му кінофестивалі «Тельюрайд»

Нікелеві хлопці. Офіційний трейлер

На «Оскар» стрічка номінується у двох категоріях:

Найкращий фільм

Найкращий адаптований сценарій

Фільм знятий за мотивами роману Колсона Вайтхеда «Нікелеві хлопці» 2019 року, який отримав Пулітцерівську премію. Це історія розповідає про двох афроамериканських хлопчиків, яких відправляють до виправної школи Академія Нікеля у Флориді 1960-х років, де панує ненависть та жорстоке поводження з учнями. Фільм натхненний подіями у нині закритій виправній школі Дозьєра. «Нікелеві хлопці» отримав численні нагороди: Стокгольмського інтернаціонального кінофестивалю, Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса та Асоціації кінокритиків Бостона тощо. А от глядачі дуже прохолодно сприйняли стрічку, про що свідчать низькі касові збори.

Найбільше шансів букмекери Goldderby дають «Бруталісту», найменше – «Нікелевим хлопцям».

Скріншот Goldderby

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Порцелянова війна»

Українська стрічка нашого режисера Слави Леонтьєва та американського режисера Брендана Белломо. До слова, Леонтьєв нині захищає Україну у лавах ЗСУ. Стрічка – про вміння українців творити під час кривавої війни. Фільм оповідає життя трьох харківських митців, які залишаються у прифронтовому місті та продовжують там творити: прикрашають будинки порцеляновими фігурками – попри ракетні удари. Фільм представлено 20 січня на кінофестивалі «Санденс», де і отримав гран-прі в категорії «Найкращого повнометражного фільму». Крім цього, «Порцелянова війна» має низку інших міжнародних нагород, сподіваємося ще й на «Оскара»!

Порцелянова війна. Офыцыйний трейлер

«Щоденники чорної скриньки»

Дуже щемливий та відвертий фільм, який зняла японська режисерка та журналістка Шіорі Іто. Стрічка присвячена розслідуванням сексуальних злочинів. Шіорі Іто, яка свого часу стала жертвою зґвалтування, написала про сам злочин та про перебіг його розслідування книжку, торкнулась і розслідувані інших зґвалтувань. Зловмисником був Норіюкі Ямагучі, тодішній керівник підрозділу Токійської телерадіомовної системи у Вашингтоні – впливова людина, що мала у друзях навіть прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі «Санденс» 20 січня 2024 року. Фільм отримав визнання критиків і був названий одним із п’яти найкращих документальних фільмів 2024 року Національною рецензійною радою та номінований на «Оскар» як «найкращий повнометражний документальний фільм».

Щоденники чорної скриньки. Трейлер

«Немає іншої землі»

Палестино-норвезький документальний фільм, знятий палестино-ізраїльською групою з чотирьох активістів. The Guardian так описує події, навколо яких розгортаються події стрічки. Фільм «Немає іншої землі» розповідає про Масафер-Ятту, сукупність палестинських сіл на Західному березі річки Йордан, понад тисячу мешканців яких у 2022 році отримали наказ виселитися, оскільки ізраїльським військовим потрібна була ця територія як тренувальна зона… Так розпочався довгий і жорстокий процес переміщення бульдозерів у супроводі солдатів, які не зважали на відчайдушні протести мешканців. Місцевий палестинець Базель Адра роками знімав на відео утиски своєї громади, але цей фільм також і про його чудові стосунки з ізраїльським фотожурналістом Ювалем Абрахамом, з яким він співпрацював над цим фільмом разом із Хамданом Баллою та Рахель Шор.

«Сповнений гнівом і болем документальний фільм квартету палестинських та ізраїльських режисерів став предметом дещо сюрреалістичної заяви міністра культури Німеччини Клаудії Рот на цьогорічному Берлінському кінофестивалі. Вона була в залі на закритті фестивалю і аплодувала присудженню призу, а пізніше заявила, що аплодувала ізраїльському журналісту Ювалю Абрахаму, а не його палестинському співрежисеру Базелю Адрі, коли вони отримували нагороду», – пише The Guardian.

Немає іншої землі. Офіційний трейлер

«Саундтрек до державного перевороту»

The New York Times зауважує: «Саундтрек» сплітає кілька ниток, і всі вони пов'язані одна з одною, хоча зв'язки не завжди зрозумілі аж до гучного фіналу фільму. Радянський прем'єр Микита Хрущов відвідує Сполучені Штати і виступає в Організації Об'єднаних Націй, засуджуючи американський расизм і вимагаючи покласти край колоніалізму. Чорношкірі джазові музиканти, такі як Луї Армстронг, Ніна Сімона, Дюк Еллінгтон і Діззі Гіллеспі, відправляються виступати по всьому світу як «посли» американської доброї волі і свободи... Але що справді робить «Саундтрек» сильним, так музика до фільму. Стрічка знову і знову повертається до Макса Роуча та Еббі Лінкольн, які виконують свій хіт 1960 року «We Insist! Freedom Now Suite».

Саундтрек до державного перевороту. Офіційний трейлер

«Цукрова тростина»

«Цукрова тростина» – документальний фільм, у якому простежуються елементи детектива. Стрічку зняли режисери Емілі Кессі та Джуліа Брейв Нойзкет. Фільм – про розслідування загадкових зникнень дітей у школі-інтернаті для індіанців у Канаді. Згодом розслідування мало трагічні наслідки. Фільм мав прем’єру на кінофестивалі «Санденс» 20 січня 2024 року. Там він отримав нагороду за режисуру. Робота отримала схвальні відгуки критиків і здобула нагороду за найкращий документальний фільм від Академії документального кіно (Academy Award for Best Documentary Feature Film).

Цукрова тростина. Офіційний трейлер

Букмекери Goldderby пророкують перемогу стрічці «Немає іншої землі», а українська стрічка має найменше шансів.

скріншот Goldderby

Найкращий режисер

Жак Одіяр («Емілія Перес»)

Коралі Фаржа («Субстанція»)

Джеймс Менголд («Боб Дилан: Цілковитий незнайомець»)

Брейді Корбет («Бруталіст»)

Шон Бейкер («Анора»)

Букмекери Goldderby прогнозують, що переможцем стане Брейді Корбет.

скріншот Goldderby

Найкраща актриса

Синтія Еріво («Wicked: Чародійка»)

Карла Софія Гаскон («Емілія Перес»)

Майкі Медісон («Анора»)

Демі Мур («Субстанція»)

Фернанда Торрес («Я досі тут»)

Симпатії тих, хто робить ставки, однозначні: статуетку отримає Демі Мур.

скріншот Goldderby

Найкращий актор

Едріан Броуді («Бруталіст»)

Тімоті Шаламе («Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»)

Колман Домінго («Співай, співай»)

Ральф Файнс («Конклав»)

Себастьян Стен («Учень. Історія Трампа»)

Якщо прислухатися до букмекерів, то шансів найбільше у Броуді.

скріншот Goldderby

Найкраща жіноча роль другого плану

Моніка Барбаро («Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»)

Аріана Гранде («Wicked: Чародійка»)

Фелісіті Джонс («Бруталіст»)

Ізабелла Росселліні («Конклав»)

Зої Салдана («Емілія Перес»)

Зої Салдана має найбільше шансів.

скріншот Goldderby

Найкращий актор другого плану

Кіран Калкін («Справжній біль»)

Едвард Нортон (Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»)

Гай Пірс («Бруталіст»)

Джеремі Стронг («Учень. Історія Трампа»)

Юрій Борисов («Анора»)

У кого найбільше шансів? Схоже, у брата легендарного Макколея – Кірана Калкіна.

скріншот Goldderby

Найкращий дизайн костюмів

«Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;

«Конклав»;

«Гладіатор 2»;

«Носферату»;

·«Wicked: Чародійка».

Найвірогідніше у цій номінації «Оскар» отримає «Wicked: Чародійка».

скріншот Goldderby

Найкращий оригінальний сценарій

«Анора»

«Бруталіст»

«Справжній біль»

«5 вересня»

«Субстанція»

У цій номінації у фаворитах «Анора» з актором з російських пропагандистських фільмів Борисовим у головній ролі.

скріншот Goldderby

Найкраща операторська робота

«Бруталіст»

«Дюна: частина друга»

«Емілія Перес»

«Марія»

«Носферату»

Найбільші ставки – на «Носферату»:

скріншот Goldderby

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

«Потік: Останній кіт на землі»

«Думками навиворіт 2»

«Мемуари равлика»

«Воллес і Ґроміт: Перната відплата»

«Дикий робот»

Найбільша вірогідність отримати статуетку у «Дикого робота».

скріншот Goldderby

Найкращий звук у кіно

«Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»

«Дюна: частина друга»

«Емілія Перес»

«Wicked: Чародійка»

«Дикий робот»

Найбільше шансів отримати статуетку у «Wicked: Чародійка».

скріншот Goldderby

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

«Красиві чоловіки»

«Від мандрів до дива»

«Yuck!»

«У тіні кіпарису»

«Чарівні цукерки»

Ставки у цьому випадку – на користь «Красивих чоловіків».

скріншот Goldderby

Найкращий документальний короткометражний фільм

«Я готовий, Вардене»

«Інцидент»

«Єдина дівчина в оркестрі»

«Смерть від чисел»

«Інструменти серцебиття»

Найбільша вірогідність отримати статуетку у «Я готовий, Вардене».

скріншот Goldderby

Найкращий художній короткометражний фільм

«Людина, яка не могла мовчати»

«Ануя»

«Я – не робот»

«Застава»

«Останній рейнджер»

Якщо орієнтуватися на дані букмекерів, фаворитом є «Людина, яка не могла мовчати».

скріншот Goldderby

Чи мають рацію фахівці тоталізаторів – стане зрозуміло 2 березня.

Інші претенденти

Загалом на відзнаки у різних номінаціях претендують десятки стрічок. Зокрема:

«Співай, співай» – на номінацію «Найкраща чоловіча роль», «Найкращий адаптований сценарій», «Найкраща пісня»,

– на номінацію «Найкраща чоловіча роль», «Найкращий адаптований сценарій», «Найкраща пісня», «Учень. Історія Трампа» – на номінацію «Найкраща чоловіча роль»,

– на номінацію «Найкраща чоловіча роль», «5 вересня» – на номінацію «Найкращий оригінальний сценарій»,

– на номінацію «Найкращий оригінальний сценарій», «Носферату» – на номінації «Найкраща операторська робота», «Найкращий дизайн костюмів», «Найкращий грим і зачіска», «Найкращий монтаж»,

– на номінації «Найкраща операторська робота», «Найкращий дизайн костюмів», «Найкращий грим і зачіска», «Найкращий монтаж», «Справжній біль» – на номінацію «Найкраща чоловіча роль» (до слова, номінант – Кірен Калкін, брат того самого хлопчика із «Сам удома» Макколея Калкіна),

– на номінацію «Найкраща чоловіча роль» (до слова, номінант – Кірен Калкін, брат того самого хлопчика із «Сам удома» Макколея Калкіна), «Марія» – на номінацію «Найкраща операторська робота»,

– на номінацію «Найкраща операторська робота», «Гладіатор 2» – на номінацію «Найкращий дизайн костюмів»,

– на номінацію «Найкращий дизайн костюмів», «Інша людина» – на номінацію «Найкращий грим і зачіска»,

– на номінацію «Найкращий грим і зачіска», «Дикий робот» – на номінації, «Найкраща музика до фільму», «Найкращий звук»,

– на номінації, «Найкраща музика до фільму», «Найкращий звук», «Батальйон 6888» – на номінацію «Найкраща пісня»,

– на номінацію «Найкраща пісня», «Елтон Джон: Ніколи не пізно» – на номінацію «Найкраща пісня»,

– на номінацію «Найкраща пісня», «Королівство планети мавп» – на номінацію «Найкращі візуальні ефекти»,

– на номінацію «Найкращі візуальні ефекти», «Насіння священного інжиру» – на номінацію «Найкращий міжнародний фільм»,

– на номінацію «Найкращий міжнародний фільм», «Краща людина» – на номінацію «Найкращі візуальні ефекти».

– на номінацію «Найкращі візуальні ефекти». «Чужий: Ромул» – на номінацію «Найкращі візуальні ефекти»,

– на номінацію «Найкращі візуальні ефекти», «Потік» – на номінацію «Найкращий міжнародний фільм»,

– на номінацію «Найкращий міжнародний фільм», «Дівчина з голкою» – на номінацію «Найкращий міжнародний фільм».

Наталія Сокирчук, «Главком»