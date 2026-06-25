Суперґьорл та нові Посіпаки. Найкасовіша анімаційна серія в історії та інші кінопрем’єри тижня

Франшиза «Посіпак» стартувала у 2010 році й уже перетнула позначку у понад $5 млрд світових зборів

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири нові стрічки. Головною прем'єрою став супергеройський фільм «Суперґьорл» із Міллі Алкок у головній ролі та Джейсоном Момоа в образі Лобо від кіновсесвіту DC. Також глядачам покажуть «Посіпаки і Монстряки» – нову анімацію популярної франшизи Illumination, яка вже зібрала мільярди доларів у світовому прокаті, а також американський психологічний трилер «Смертельна одержимість» Александра Карр'єра.

«Главком» детально розказує про ці та інші кіноновинки 25 червня 2026 року.

Зміст

Суперґьорл

Країна: США

США Режисер: Крейг Гіллеспі

Крейг Гіллеспі Актори: Міллі Алкок, Маттіас Шонартс, Діармейд Муртаг, Ів Рідлі, Джейсон Момоа, Девід Коренсвет, Емілі Бічем, Девід Крумхольц

Суперґьорл. Офіційний український трейлер

Фільм «Суперґьорл» – один із найважливіших проєктів нового кіновсесвіту DC, який після перезапуску очолили продюсери Джеймс Ґанн та Пітер Сафран. Стрічка режисера Крейга Гіллеспі («Круелла», «Я, Тоня») стала другим фільмом після оновленого «Супермена» і суттєво відрізняється від класичних історій про супергероїв.

В основі сюжету лежить популярна серія коміксів Supergirl: Woman of Tomorrow авторства Тома Кінга. На відміну від традиційного образу доброї та усміхненої кузини Супермена, тут Кара Зор-Ел (Суперґьорл) постає значно жорсткішою та травмованою героїнею. За сюжетом вона святкує свій день народження, подорожуючи галактикою разом із Крипто, коли знайомиться з юною Руті Мері Нолл. Дівчина просить допомогти знайти та покарати чоловіка, який убив її батька. Так починається міжзоряна подорож помсти, що проходить через кілька планет і світів.

Головну роль виконала акторка Міллі Алкок, відома насамперед за суперхітом HBO серіалом «Дім дракона». Саме її Джеймс Ґанн називав ідеальною кандидаткою на роль Кари Зор-Ел. Сама акторка спочатку вагалася щодо участі у великій супергеройській франшизі, побоюючись стати заручницею одного образу.

Одним із головних сюрпризів фільму стала поява популярного актора Джейсон Момоа у ролі Лобо. Ще задовго до запуску нового Всесвіту DC знаменитість відкрито говорив, що мріє зіграти саме цього персонажа. Коли кастинг підтвердили офіційно, Момоа ще раз констатував, що це була його «роль мрії». У стрічці також знялися Маттіас Шонартс у ролі головного антагоніста Крема з Жовтих Пагорбів, Ів Рідлі у ролі Руті, а також Девід Коренсвет, який повернувся до образу Супермена після однойменного фільму.

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Зйомки стартували на початку 2025 року на студії Warner Bros. Studios Leavesden поблизу Лондона (Велика Британія) і тривали до травня. Частину сцен також знімали у Шотландії, а оператором виступив Роб Гарді, який працював із камерами Imax. Сценаристи ж створили дев'ять різних світів із власною культурою та мовами. Міллі Алкок розповідала, що спеціально вивчала кілька вигаданих мов для окремих сцен, а значну частину трюків виконувала самостійно після тривалих тренувань.

Під час промокампанії багато уваги привернула історія плаща Суперґьорл. Алкок розповіла, що для нього використали тканину з легендарного костюма Крістофер Рів із фільму «Супермен» 1978 року. Так автори хотіли символічно пов'язати новий Всесвіт DC із класичною спадщиною персонажа. Ще до прем'єри кінокритики почали активно порівнювати фільм «Суперґьорл» з космічними пригодами на кшталт «Вартові Галактики», «Шалений Макс: Дорога гніву» та навіть космічними вестернами. Сам Гіллеспі не приховував, що надихався стрічками «Лоґан» і «Джон Вік», а також романом і фільмом «Справжня мужність», які вплинули на структуру історії.

Щодо бюджету, то навколо нього виникли суперечки. Наприкінці 2025 року в медіа з'явилися повідомлення про виробничий кошторис у $200 млн. Однак Джеймс Ґанн публічно спростував цю інформацію. За словами інсайдерів, бюджет виявився помітно нижчим. Для прикладу, «Супермен», який вийшов у прокат 2025 року, мав бюджет $225 млн та зібрав по світу $618 млн.

Посіпаки і Монстряки

Країна: США

США Режисер: П'єр Соффін

П'єр Соффін Актори озвучування: П'єр Соффін, Зої Дойч, Еллісон Дженні, Джессі Айзенберг, Джефф Бріджес, Крістоф Вальц, Джордж Лукас, Боббі Мойнаган

Посіпаки і Монстряки. Фінальний трейлер

«Посіпаки і Монстряки» – нова повнометражна анімація студії Illumination та Universal Pictures від режисера П'єра Соффіна. Також він один з головних творців кіновсесвіту «Нікчемний Я» та голос самих Посіпак. Це вже сьомий фільм великої франшизи та третій окремий фільм саме про Посіпак.

Події розгортаються у Голлівуді 1920-х років, приблизно за 40 років до подій мультфільму «Посіпаки» 2015-го. Сюжет цього разу побудований навколо любові до старого кіно. Жовті бешкетники вирушають до Голлівуду, де хочуть зняти власний фільм про монстрів. Але, як часто буває з Посіпаками, проста ідея швидко перетворюється на хаос. У процесі вони не просто шукають моторошних істот для свого кіно, а фактично випускають у світ справжніх монстрів. Тому замість зйомок «страшного фільму» героям доводиться рятувати ситуацію, яку вони самі й створили. У цьому і тримається головна комедійна формула франшизи: Посіпаки майже завжди діють з ентузіазмом, але результат виходить максимально непередбачуваним.

В оригінальному озвучуванні П'єр Соффін знову говорить голосами Посіпак. Участь Джорджа Лукаса стала окремою подією: творець «Зоряних війн» фактично повернувся до голосової ролі у великому голлівудському проєкті після тривалої паузи. За даними західних медіа, він погодився на камео після розмови з керівником Illumination Крісом Меледандрі, який дізнався, що Лукас є шанувальником Посіпак.

Щодо українського дубляжу, то до нього долучилися стендап-коміки Антон Тимошенко та Роман Щербан, а також акторка театру й кіно Анна Кошмал. Анна озвучила Деббі – сміливу борчиню за рівні права та жіночу емансипацію. Акторка зізналася, що героїня їй дуже близька.

«Вона дуже схожа на мене, це правда. Я обожнюю серію анімаційних фільмів про Посіпак. Ми зі старшим сином переглядали їх просто мільйон разів. Тому це дуже особливий для мене та моєї сім’ї мультфільм, ми дуже часто його переглядаємо. Для мене була величезна радість долучитися до нової анімації саме про Посіпак. Впевнена, що син також цьому зрадіє», – розповіла Кошмал.

Акторка Анна Кошмал під час дубляжу мультфільму «Посіпаки і Монстряки» фото: B&H Film Distribution

За інформацією Associated Press, бюджет «Посіпак і Монстряків» становить $85 млн. Це доволі стримана сума для великої студійної анімації, особливо на тлі конкурентів, де бюджети часто перевищують $150–200 млн. Анімаційна база Illumination традиційно пов'язана з паризькою студією, де підхід полягає у виробництві масштабних сімейних фільмів без неконтрольованого роздування витрат.

Франшиза «Нікчемний Я»/«Посіпаки» стартувала у 2010 році й уже перетнула позначку у понад $5 млрд світових зборів, ставши першою анімаційною франшизою, якій це вдалося. «Посіпаки» 2015 року при бюджеті $74 млн зібрали понад $1,15 млрд, а «Посіпаки: Становлення лиходія» (2022) – $940 млн.

Тато в оренду

Країна: Франція

Франція Режисер: Жан-Батіст Леонетті

Жан-Батіст Леонетті Актори: Сандрін Кіберлен, П'єр Лоттен, Луїз Лабек, Алексіс Розенштіль, Алма Нгок, Мелісса Іск'єрдо

Тато в оренду. Офіційний трейлер

Фільм «Тато в оренду» має в оригіналі назву – Ceux qui comptent («Ті, хто мають значення»). Це французька драма режисера Жан-Батіста Леонетті, відомого за фільмами «Білий квадрат» та «Поза досяжністю». У центрі сюжету «Тато в оренду» – самотня мама трьох дітей Роз, яку зіграла акторка Сандрін Кіберлен. Вона живе на верхньому поверсі колишнього сімейного готелю. Формально будівля їй уже не належить, грошей катастрофічно не вистачає, але жінка вперто відмовляється називати себе бідною. Для неї всі труднощі – тимчасові. Попри проблеми, вона зберігає оптимізм і невичерпну життєву енергію. Одного дня в її житті з'являється Жан (у виконанні актора П'єра Лоттена). Це замкнений, мовчазний чоловік, який давно звик жити на самоті та приховувати свої почуття. Спочатку між ними немає нічого спільного, але поступово Жан стає частиною цієї незвичної родини і фактично тим самим «татом в оренду», якого так бракувало дітям.

Однією з найцікавіших деталей виробництва став сам готель, де відбувається більшість подій. Леонетті розповідав, що довго шукав потрібну локацію, а коли знайшов цей будинок із характерними шпалерами та старими коридорами, зрозумів, що саме тут має жити його героїня. Французькі журналісти навіть помітили схожість інтер'єрів із готелем із культового фільму «Сяйво» Стенлі Кубрика. Сам режисер Леонетті зізнавався, що спочатку думав зовсім про інші джерела натхнення, але згодом погодився, що ця атмосфера додає простору особливого характеру.

Фільм «Тато в оренду» вийшов у французький прокат 25 березня цього року. За перші тижні прокату стрічка зібрала понад 324 тисячі глядачів у Франції. Для камерної драми без великої рекламної кампанії це вважається хорошим результатом. Щодо бюджету, то продюсери офіційно його не розкривали. Фільм створено компаніями Les Films du 24 та France 2 Cinéma за підтримки UGC Distribution.

Смертельна одержимість

Країна: США

США Режисер: Александр Карр'єр

Александр Карр'єр Актори: Кірстен Комерфорд, Джон Макларен, Джінеса Б'янка Льюїс

Смертельна одержимість. Офіційний трейлер

Фільм «Смертельна одержимість» – невисокобюджетний американський психологічний трилер режисера Александра Карр'єра, який спеціалізується на телевізійних трилерах та напружених кримінальних історіях. За роки кар'єри він зняв десятки фільмів для Lifetime, Reel One та інших американських телеканалів. Його роботи зазвичай будуються навколо переслідування, маніпуляцій, подвійного життя та небезпечних секретів.

У центрі сюжету – молода жінка, яка після нового знайомства поступово починає розуміти, що її життя опинилося під контролем людини з небезпечною одержимістю. Спочатку увага незнайомця здається проявом симпатії, однак дуже швидко перетворюється на справжнє переслідування. Героїня намагається розібратися, хто стоїть за дивними подіями навколо неї, але кожен новий крок лише затягує її у ще небезпечнішу гру.

Головні ролі виконали Кірстен Комерфорд, Джон Макларен та Джінеса Б'янка Льюїс. Для Кірстен Комерфорд це одна з найпомітніших робіт у жанрі телевізійного трилера. Акторка відома участю у низці проєктів каналу Lifetime, де часто грає героїнь, які опиняються в екстремальних ситуаціях. Джон Макларен раніше знімався у серіалах «Пацани», «Відьмак» та низці канадських телевізійних проєктів. Джінеса Б'янка Льюїс також має значний досвід роботи у телевізійному кіно та серіалах.

Зйомки стрічки відбулись в Канаді, яка давно стала головним виробничим майданчиком для американських телевізійних трилерів. Однією з головних причин є нижчі виробничі витрати і вигідні податкові програми. «Смертельна одержимість» належить до популярного піджанру stalker-thriller – історій про небезпечну одержимість, переслідування та руйнування особистих кордонів. Здебільшого це більше нагадує класичні психологічні трилери 1990-х, ніж сучасні слешери або горори.