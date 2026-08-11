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«Не бачив виходу». Бред Пітт зізнався, коли мав думки про самогубство

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Бред Пітт поділився своїми роздумами про життя
фото: кадр з фільму «Формула 1»

Бред Пітт розповів, що його врятувало від смерті 

Голлівудська зірка Бред Пітт мав складний період у своєму житті, тоді в нього зʼявилися суїцидальні думки. Що стало причиною такого стану актора, він розповів в інтервʼю Esquire, пише «Главком».

Бред Пітт повідомив, що поборов залежність від алкоголю. Однак він мав й інші складні моменти протягом життя, тоді він замислився про самогубство.

За його словами, це було лише одного разу. Актор зізнався, що не бачив виходу із ситуації, в якій він перебував. Проте Пітт вчасно зупинився. «Я ніколи не мав суїцидальних думок, окрім одного короткого періоду. І тоді я просто не міг… Просто не бачив виходу. Біль був настільки гнітючим, що… Я не збирався діяти, але відчував холод кулі в моїй голові, і це було схоже на полегшення. І я подумав: «О, добре, тепер я розумію, самогубство – це просто пошук полегшення від болю», – поділився Бред Пітт.

Бред Пітт зауважив, що завдяки інстинкту самозбереження він залишився живим. Актор також зізнався, що проблеми, які викликали в нього подібні думки, були повʼязані з родиною.

Зазначимо, розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі прогриміло на весь Голлівуд. Зокрема, акторка звинуватила свого колишнього чоловіка у домашньому насильстві. Згодом експодружжя юридично боролося за опіку над дітьми та спільне майно.

Нагадаємо, голлівудська зірка Анджеліна Джолі протягом десяти років приховувала особисте життя після розлучення з ексчоловіком, актором Бредом Піттом. Актриса вперше за останній час зізналася, чи мала стосунки після розриву.

До слова, Анджеліна Джолі висловилася про своє розлучення з ексчоловіком, актором Бредом Піттом. Акторка розповіла, як її підтримали діти та допомогли повернутися до акторської діяльності. За словами Джолі, після розлучення вона відійшла від акторства та почала займатися режисурою. Однак з часом вона оговталася після розриву з Бредом Піттом, і в цьому їй значно допомогла підтримка їхніх дітей.

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Теги: Бред Пітт самогубство актор Анджеліна Джолі

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