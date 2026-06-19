«Злочинно красиво». Макс Барських представив особливий саундтрек

Макс Барських створив пісню спільно з музикантом Іваном Клименком

Український співак Макс Барських представив пісню «Кольє», яка стане саундтреком до нового шоу в Києві. Артист поділився історією створення нового синглу, над яким працював майже рік. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу виконавця.

Макс Барських написав пісню разом із музикантом Іваном Клименком. Це була їхня перша співпраця. Співак пояснив, що звик працювати самостійно, тож робота з Іваном Клименком потребувала часу. Загалом створення композиції тривало майже рік.

Макс Барських представив пісню «Кольє» фото: пресслужба Макса Барських

Проте артистам вдалося створити новий сингл, який Барських називає «стовідсотковим влучанням у його сенси». «Я дуже рідко виконую пісні, написані іншими авторами. Але з Іваном мені було цікаво експериментувати. Нам знадобилося кілька спроб, щоб знайти саме ту композицію. «Кольє» – це стовідсоткове влучання в мої сенси, мою аудиторію та в те, що мені хотілося б нести людям», – розповів автор пісні.

Макс Барських на зніманнях кліпу до пісні «Кольє» фото: пресслужба Макса Барських

Також співак представив кліп до пісні «Кольє». Автором відеороботи став сценарист та кліпмейкер Алан Бадоєв. У кадрі можна побачити історію про захопливу авантюру, де герой Макса Барських краде кольє із сейфа. Також у кліпі присутня хореографія, яка супроводжує динамічний сюжет.

Макс Барських представив кліп до пісні «Кольє» фото: пресслужба Макса Барських

27 червня в Києві відбудеться фестиваль «Сьогодні має сенс» Open Air Fest на ВДНГ, де співак представить свою нову пісню «Кольє». Тож цей сингл стане саундтреком до сольного шоу Макса Барських.

Max Barskih - Кольє | Official video

Нагадаємо, несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі бенгери, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе – із наскрізною емоційною лінією, що об’єднує майбутню платівку. Новий сингл отримав назву «Людина для мене».