Ахтем Сеітаблаєв розповів про сина, який живе в окупованому Криму та російське громадянство

Ахтем Сеітаблаєв висловився про наслідки окупації Криму

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв має сина Селіма, який мешкає в окупованому Росією Криму. Зірковий батько розповів, як ставиться до російського громадянства сина та чи підтримує звʼязок із ним. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю актора каналу Okay Eva.

Ахтем Сеітаблаєв підтримує звʼязок із сином Селімом. За його словами, він сам наполягав, аби його рідні отримали російські паспорти в Криму, якщо вони не збираються виїжджати. Однак актор зауважив, що до цього документа треба ставитися лише як до аусвайса (посвідчення особи або перепустки, – «Главком»).

«Стосовно паспортів і документів. Я один із перших, який казав: «Якщо ви не збираєтеся виїжджати, отримуйте цей документ і розглядайте як аусвайс. Чи є кримські татари абсолютною більшістю своєю проукраїнськи налаштованими громадянами? Проста статистика, навіть не українська, а російська. Абсолютна більшість політичних в’язнів, які перебувають у російських в’язницях або в ШІЗО, із Криму є кримські татари. От вам проста відповідь», – висловився режисер.

фото: скриншот Okay Eva /YouTube

Ахтем Сеітаблаєв також прокоментував нинішні складнощі життя в Криму, зокрема проблеми з пальним, електроенергією тощо. Це режисер назвав «наслідками окупації Криму». «Люди, які відчувають себе громадянами України, ви можете мені вірити, можете не вірити, але вони точно налаштовані на те, щоби це все відбулося і якнайскоріше відбулося звільнення Криму від тимчасової окупації. І вони прекрасно розуміють, чому це відбувається і внаслідок чого це відбувається», – вважає актор.

Разом із цим Сеітаблаєв розповів про свій перехід на українську мову. Актор зауважив, що це був нелегкий шлях, однак рішення було свідомим. «Мені було більше 40 років, коли я почав потихесеньку розмовляти українською мовою. Тому я зовсім не розумію, коли там мої однолітки починають жалітися: «Ой, мені так сложно виучить це», – сказав артист.

Нагадаємо, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв розповів, чому його син не виїжджає з окупованого Росією Криму. У знаменитості чимало рідних залишилося жити на півострові, зокрема й син Селім, який нині доглядає за стареньким дідом. Режисер неабияк пишається своїм спадкоємцем та хвилюється за нього.