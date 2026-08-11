Лідер Kozak System Іван Леньо святкує 55-річчя: кар'єра та особисте життя музиканта

Іван Леньо у 2012 році заснував гурт Kozak System

Лідер рок-гурту Kozak System Іван Леньо святкує ювілей. Музиканту виповнюється 55 років. Про це пише «Главком» із посиланням на святковий допис артиста в Instagram.

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Біографія Івана Леньо

Іван Леньо народився на Тернопільщині в місті Монастириська. Майбутній музикант закінчив Уманське музичне училище імені Порфирія Демуцького та Воронезьку консерваторію (Росія). Згодом Леньо закінчив Національну музичну академію України імені Петра Чайковського.

Музична кар'єра Івана Леньо розпочалася в 1990-х роках. Тоді він долучився до гурту «Актус» як акордеоніст, а згодом колектив змінив назву на «Гайдамаки». У складі «Гайдамаків» Леньо гастролював Європою, зокрема виступав у Польщі, Німеччині, Австрії, Швеції, Швейцарії та Данії.

Акордеон став одним із головних інструментів у творчості Івана Леньо. Він професійно грає на ньому ще з юності, а у складі «Гайдамаків» саме акордеон став важливою частиною звучання гурту. Наразі Леньо продовжує грати на ньому у Kozak System.

У 2012 році Леньо та ще кілька учасників залишили «Гайдамаки» й заснували в Києві новий гурт – Kozak System. Того ж року колектив випустив альбом «Шабля». На початку зими 2013 року Kozak System активно долучилися до подій Революції Гідності. Музиканти виступали на Майдані Незалежності. Тоді гурт представив пісню «Брат за брата» на слова Олександра Положинського. Вона стала одним із неофіційних гімнів Євромайдану.

У 2015 році Kozak System записали спільну композицію Kochaj i Żyj із польським гуртом Red Lips. У 2018 році Kozak System взяли участь у Національному відборі на «Євробачення». Гурт виступив у першому півфіналі, однак до фіналу не пройшов.

Іван Леньо у 2012 році заснував гурт «Kozak System» фото: Іnstagram.com/ivan.lenyo

Після початку повномасштабного вторгнення Іван Леньо долучився до складу патрульної поліції, а його гурт почав виступати для військових, проводити благодійні концерти та допомагати ЗСУ.

Родина та дружина Івана Леньо

Іван Леньо з донькою Маланкою фото: Іnstagram.com/ivan.lenyo

Іван Леньо не ділиться особистим та не розповідає про свою дружину. Однак відомо, що він має повнолітню доньку Маланку Леньо. Імені та особистості своєї дружини співак не розголошує. Публічно він не представляє своєї коханої.

Іван Леньо має доньку Маланку фото: Іnstagram.com/ivan.lenyo

У ЗМІ музиканту приписували стосунки з журналісткою Іриною Ванниковою. Вона відома як прессекретарка Віктора Ющенка за часів його президентства. В одному зі своїх інтерв'ю під час презентації телепроєкту «Твій день» Ірина Ванникова відреагувала на чутки про її стосунки з Іваном Леньо. Тоді ж на заході показався й Іван Леньо.

Леньо та Ванникова на презентації телепроєкту «Твій день» у 2021 році фото: jetsetter.ua

На питання, чи дійсно Ванникова та Леньо разом, адже їх часто бачать разом на заходах, соратниця Ющенка відповіла: «Щастя любить тишу, тому давайте це залишимо поки що за лаштунками нашої розмови».

Нагадаємо, лідер українського фольк-рок-гурту Kozak System Іван Леньо ще навесні цього року разом із військовими приїжджав на зачистку у звільнені від окупантів міста та села Київської області. Артист на власні очі побачив та розповів, які звірства чинили загарбники у колись мирних містах та містечках України.