Київрада провалила голосування за скасування скандальних «туалетних схем»

За скасування документа проголосували лише 55 депутатів, тож рішення не було ухвалено

Депутатка Ксенія Семенова заявила, що скасування подібних рішень є спробою уникнути відповідальності депутатів, які за них голосували

Київська міська рада не проголосувала за скасування раніше ухвалених «туалетних схем», які зараз розслідує НАБУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеотрансляцію засідання.

Зокрема, під час сьогоднішнього пленарного засідання екссекретар Київради, член фракції «Удар» Володимир Бондаренко подав проєкт про скасування рішення щодо передачі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Кінгста» земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича, 1-А.

Депутатка від «Слуги народу» Ксенія Семенова заявила, що скасування подібних рішень є спробою уникнути відповідальності депутатів, які за них голосували.

«Таких проєктів рішень було щонайменше 15, але насправді, думаю, що кілька десятків – там, де земельна ділянка була в десятки разів більшою, ніж площа нерухомості, яка на ній знаходиться. Ми будемо визнавати недійсними всі такі проєкти рішень чи тільки ті, які зараз фігурують в розслідуваннях НАБУ, знаючи, що це є незаконним? Чи будемо чекати звинувачень по іншим ділянкам?», – запитала Семенова у Віталія Кличка.

Кличко відповів, що зараз триває аудит всіх рішень, які були прийняті і результати будуть представлені перед залом. Потім на підставі цього вже депутати будуть приймати рішення.

У свою чергу Лілія Пашинна закликала депутатів подивитися на юридичний висновок до цього проєкту рішення.

«Відкрийте, будь ласка, юридичний висновок: там же в першому реченні написано, що здійснюється досудове розслідування і накладено арешт. Чисто з юридичної точки зору, як ми зараз можемо приймати будь-яке рішення, якщо накладено арешт?», – зауважила вона.

У результаті за скасування документа проголосували лише 55 депутатів, тож рішення не було ухвалено.

Нагадаємо, столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою». Депутати Київради та чиновники КМДА шукали комерційно привабливі ділянки в Києві, які можна було б вивести через «туалетну схему». За це в групі на чолі з Комарницьким відповідали в основному заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, голова земельної комісії мерії Михайло Терентьєв, а також безпосередні менеджери Комарницького, мовиться в розслідуванні.

За даними розслідування, чиновники мали можливість втручатися в київський процес оформлення землі настільки, щоб вільно відображати у документації Департаменту земельних ресурсів КМДА неіснуючу нерухомість, що давало право на оренду чи викуп землі за спрощеною процедурою, тобто без аукціонів.

27 лютого, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто». У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.