Рютте пообіцяв Україні $60 млрд військової допомоги: коли надійдуть кошти

Країни НАТО мають надати Україні військову допомогу додатково до кредитних коштів від Євросоюзу

Держави-члени Північноатлантичного альянсу планують надати Україні рекордну військову підтримку протягом 2026 року. Сума допомоги має сягнути $60 млрд, що стане потужним доповненням до фінансових інструментів Євросоюзу. Про грошову підтримку заявив на початку засідання «Рамштайну» генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує «Главком».

Повідомляється, що ці кошти мають виділятися союзниками та не повинні включати кредитні кошти, які Україна отримує від Європейського Союзу.

«Ми маємо забезпечити, щоб Україна отримала необхідну підтримку. Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільового показника в $60 млрд на підтримку безпеки та оборони України цього року», – заявив Марк Рютте.

За словами генерального секретаря НАТО, потрібно забезпечити Збройні Сили України всім необхідним для оборони та безпеки на перспективу. «Ми повинні зосередити фінансування на пріоритетах – протиповітряній обороні, дронах та боєприпасах збільшеної дальності. Це пріоритети», – підкреслив генсек НАТО.

Також очільник Альянсу звернув увагу на непропорційний розподіл витрат на підтримку України державами-членами.

«Дивлячись на саміт НАТО в Анкарі, ми також маємо досягти прогресу в забезпеченні більш справедливого та передбачуваного підходу до підтримки оборонних зусиль України… Це справді проблема: надто мало країн несуть надто великий тягар, і ми маємо це вирішити. Підтримка боротьби України є важливою – як ніколи», – наголосив Марк Рютте.

«Главком» писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» також заявив про підтримку України. Берлін суттєво посилює спроможності Збройних Сил України як у захисті неба, так і у завданні ударів углиб території Росії. Новий пакет допомоги включає сотні зенітних ракет, додаткові системи IRIS-T та масштабне фінансування виробництва далекобійних безпілотників.

Також на засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ. Федоров зауважив, що на полі бою Сили оборони не лише утримують позиції, а нарощують тиск. Втрати Росії досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації. «Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога», – додав він. Зазначається, що сьогодні Росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – у середньому 428.