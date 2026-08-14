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В Африці загинув один із адміністраторів Z-каналу «Воевода вещает»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Африці загинув один із адміністраторів Z-каналу «Воевода вещает»
Сердін брав участь у бойових діях у складі авіаційного загону так званої ПВК «Вагнер»
фото: соціальні мережі

Загиблий адміністратор – це льотчик-штурмовик Дмитро Сердінов

В Африці під час виконання бойового вильоту загинув один із адміністраторів російського пропагандистського Z-каналу «Воевода вещает», льотчик-штурмовик Дмитро Сердінов. Про це повідомили на самому ресурсі, зазначивши, що загиблий мав позивний «Старый», передає «Главком».

Дмитро Сердінов був капітаном запасу Повітряно-космічних сил РФ та колишнім льотчиком 18-го гвардійського штурмового авіаційного полку. Останнім часом він брав участь у бойових діях у складі авіаційного загону так званої ПВК «Вагнер», яка продовжує виконувати завдання в інтересах Кремля на Африканському континенті.

Це вже не перший інцидент із керівництвом цього пропагандистського ресурсу: у липні 2026 року іншого адміністратора каналу «Воевода вещает», колишнього військового льотчика Олексія Земцова, у Росії засудили до трьох років ув'язнення в колонії загального режиму за обвинуваченнями у вимаганні, погрозі вбивством та умисному пошкодженні майна після побутового конфлікту.

Нагадаємо, у Z-каналі «От Мариуполя до Карпат», пов'язаному з підрозділом «Ескадрон» 18-ї загальновійськової армії РФ, повідомили про загибель одного з адміністраторів. За даними видання Astra, ним міг бути Олександр Шептура – заступник міністра внутрішніх справ так званої «ДНР» і начальник УБОП, якому Путін у 2023 році присвоїв звання генерал-майора поліції. 

10 червня адміністратори каналу написали: «Господь забирає найкращих із найкращих. У нас на каналі величезне горе. Бути воїном – жити вічно. Пробач нас усіх, брате». Ні ім'я загиблого, ні обставини його смерті у дописі не уточнювалися. Однак у коментарях користувачі вказують, що йдеться про Олександра Шептуру.

Теги: смерть окупанти

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В Африці загинув один із адміністраторів Z-каналу «Воевода вещает»
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