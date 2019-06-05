Принцесса цирка: Даша Астафьева заворожила есть необычной фотосессией



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Даша Астафьева instagram.com/daastafieva

Украинская певица и актриса Даша Астафьева опубликовала серию новых снимков

Украинская артистки Даша Астафьева, которая недавно призналась, что готова бросить карьеру ради семьи и детей, снялась в соблазнительной фотосессии.

Во время фотосета певица перевоплотилась в эффектную циркачку, которая позировала в центре мишени в цирке.

На фото Астафьева предстала в серебристом наряде с перьями и примерила новую прическу в ретростиле.

Поклонники пришли в восторг от необычной фотосъемки и оставили в комментариях сотни восторженных отзывов.