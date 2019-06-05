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    Принцесса цирка: Даша Астафьева заворожила есть необычной фотосессией

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    Даша Астафьева - Принцесса цирка: Даша Астафьева заворожила есть необычной фотосессией
    Даша Астафьева
    instagram.com/daastafieva

    Украинская певица и актриса Даша Астафьева опубликовала серию новых снимков

    Украинская артистки Даша Астафьева, которая недавно призналась, что готова бросить карьеру ради семьи и детей, снялась в соблазнительной фотосессии.

    Во время фотосета певица перевоплотилась в эффектную циркачку, которая позировала  в центре мишени в цирке.

    На фото Астафьева предстала в серебристом наряде с перьями и примерила новую прическу в ретростиле. 

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    Принцесса цирка: Даша Астафьева заворожила есть необычной фотосессией
    Принцесса цирка: Даша Астафьева заворожила есть необычной фотосессией
    Принцесса цирка: Даша Астафьева заворожила есть необычной фотосессией
    Принцесса цирка: Даша Астафьева заворожила есть необычной фотосессией
    Принцесса цирка: Даша Астафьева заворожила есть необычной фотосессией
    instagram.com/daastafieva

    Поклонники пришли в восторг от необычной фотосъемки и оставили в комментариях сотни восторженных отзывов.

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