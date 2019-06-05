Принцесса цирка: Даша Астафьева заворожила есть необычной фотосессией
Даша Астафьева
instagram.com/daastafieva
Украинская певица и актриса Даша Астафьева опубликовала серию новых снимков
Украинская артистки Даша Астафьева, которая недавно призналась, что готова бросить карьеру ради семьи и детей, снялась в соблазнительной фотосессии.
Во время фотосета певица перевоплотилась в эффектную циркачку, которая позировала в центре мишени в цирке.
На фото Астафьева предстала в серебристом наряде с перьями и примерила новую прическу в ретростиле.
instagram.com/daastafieva
Поклонники пришли в восторг от необычной фотосъемки и оставили в комментариях сотни восторженных отзывов.