Новая коллекция сумок Louis Vuitton: впечатляющие фото



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vogue.ua

Louis Vuitton продолжает превращать свои аксессуары в предметы искусства

На этот раз команда бренда подарила новую жизнь сумке Louis Vuitton Capucines – шесть современных художников представили свой взгляд на эту хоть молодую, но уже культовую модель.

Сэм Фоллс, Урс Фишер, Николас Хлобо, Алекс Израэль, Йонас Вуд, Тшабалалу Селф оформили Louis Vuitton Capucines в разрезе собственного творчества.

Например, немец Урс Фишер, который часто работает с темой фруктов, оставил сумку идеально белой, но добавил к ней подвеску в виде банана, а Тшабалала Селф из Гарлема придумала аппликацию из 19 видов кожи.

Николас Хлобо в свою очередь обыграл цветок Monogram – символ Louis Vuitton, Сэм Фоллс выбрал для работы жаккард, Йонас Вуд использовал цифровую печать, а Алекс Израэль из Калифорнии вспомнил о волнах на родном побережье.

Напомним, что сумка Louis Vuitton Capucines была впервые выпущена в 2013 году, но быстро стала любимой поклонниками модного Дома.





Свое название она получила в честь первого магазина Louis Vuitton, который открылся на парижской Rue des Capucines в 1854 году.

Джерело: vogue.ua