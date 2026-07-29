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Reuters: Іран знайшов спосіб оцінювати удари по базах США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Reuters: Іран знайшов спосіб оцінювати удари по базах США
США виявили, що Іран стежив за їхніми військовими через Instagram
фото: АР

Американське командування заявило, що опубліковані військовими відео із зон обстрілів допомагають Тегерану аналізувати наслідки атак та можуть коштувати людських життів

Командувач Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) адмірал Бред Купер попередив американських військовослужбовців, що Іран використовує опубліковані в інтернеті відео з їхніх мобільних телефонів для оцінки результатів ударів по американських військових базах. Через це частині військових, які перебувають у зоні бойових дій, можуть наказати здати мобільні телефони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, у службовому листі Купер наголосив, що Тегеран отримує перевагу завдяки можливості майже в режимі реального часу аналізувати результати своїх атак через новинні повідомлення та публікації журналістів, які містять «реакції, фотографії та кадри з мобільних телефонів наших військовослужбовців».

«Прямі, неминучі втрати, пов'язані з цією розвідкою з відкритих джерел, можна виміряти життями американських військовослужбовців та цивільних жителів країн Перської затоки, на яких націлені атаки», – йдеться у листі адмірала, датованому 28 липня.

Як приклад Купер навів відео, зняте військовослужбовцем за допомогою смартокулярів Meta з вбудованою камерою. Запис був опублікований в Instagram і показував, куди саме людина евакуювалася до укриття під час іранської ракетно-дронової атаки.

За словами командувача, без подібних матеріалів Ірану було б значно складніше оцінювати ефективність своїх ударів через використання американськими військовими засобів радіоелектронної боротьби та інших способів приховування інформації.

У зв'язку з цим Купер закликав військовослужбовців суворіше дотримуватися правил оперативної безпеки. За даними співрозмовників Reuters, найближчим часом частині американських військових, які перебувають у районах бойових дій, можуть наказати здати мобільні телефони.

Речник Центрального командування США капітан Тімоті Гокінс підтвердив автентичність звернення, наголосивши, що воно є нагадуванням про важливість дотримання правил оперативної безпеки.

«Це повідомлення є загальним нагадуванням нашим військовослужбовцям про важливість дотримання оперативної безпеки. Це одна з багатьох нагод, якими адмірал Купер скористався, щоб донести оперативні пріоритети», – заявив Гокінс.

Нагадаємо, що США та Саудівська Аравія завдали високоточних ударів по об'єктах в Іраку, які використовували підтримувані Іраном бойовики. 

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Теги: Іран США війна

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