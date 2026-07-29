Зеленський вшанував пам'ять сенатора Грема та згадав їхню останню розмову у Києві

Останньою закордонною поїздкою Грема був візит до Києва

Президент України Володимир Зеленський відвідав спеціальну меморіальну службу у Вашингтоні, де вшанував пам'ять американського сенатора Ліндсі Грема. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський пригадав, що вони бачилися із сенатором зовсім нещодавно, а його останньою закордонною поїздкою став візит до Києва. «Ми говорили про важливі речі – подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що сьогодні ці зусилля починають втілюватися в життя. «Я вважаю, що найкращий спосіб ушанувати його пам'ять – це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України. Ми повинні підтримати це прагнення і не дозволити Росії затягувати цю війну», – заявив він.

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

Президент також висловив переконання, що Сполучені Штати мають усі необхідні інструменти для посилення тиску на Росію. «Америка має всі необхідні інструменти. Президент Трамп має всі необхідні інструменти. Було б правильно працювати разом саме так», – наголосив Зеленський.

Наприкінці він подякував членам Конгресу і Сенату США за підтримку України та звернувся до покійного сенатора. «Дякую всім членам Конгресу та Сенату Сполучених Штатів за підтримку. І дякую, сенаторе Грем. Щиро вдячний, що Україна має таких друзів», – написав президент.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. Він був одним із найактивніших прихильників України в Конгресі США та неодноразово закликав до посилення санкційного тиску на Росію.

Так, за декілька годин до смерті Грем провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої йшлося про Україну, санкції проти Росії та ситуацію навколо Ірану. Після дзвінка сенатор поскаржився на погане самопочуття, але вирішив відкласти візит до лікарів до ранку.

До слова, офіс головного судово-медичного експерта округу Колумбія оприлюднив попередні результати експертизи щодо причин смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема.